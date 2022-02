GIGABYTE Technology ha annunciato oggi il debutto di un nuovo alimentatore per PC desktop. Si tratta del modello UD1000GM PCIE 5.0 che, come lascia già intuire il nome, include il supporto alle ultime schede video PCIe Gen5.0. Il nuovo alimentatore che va ad arricchire la gamma GIGABYTE può contare su di un connettore a 16 pin e include un cavo nativo a 16 pin d’alta qualità.

L’azienda, vero e proprio punto di riferimento del mondo PC con la sua gamma di prodotti, sottolinea come il nuovo alimentatore UD1000GM PCIE 5.0 sia già pronto per supportare le schede grafiche di fascia alta in arrivo nel corso prossimo futuro, grazie al pieno supporto nativo allo standard PCIe 5.0 oltre che per varie forme di overclock. Il nuovo alimentatore, inoltre, segue lo spirito del design di prodotto GIGABYTE Ultra Durable con cui l’azienda da tempo sottolinea la durabilità e la qualità della sua produzione.

Vediamo le caratteristiche complete del nuovo alimentatore UD1000GM PCIE 5.0 di GIGABYTE:

Debutta il nuovo alimentatore UD1000GM PCIE 5.0 firmato GIGABYTE

Il nuovo alimentatore per PC di GIGABYTE ha tutte le carte in regola per diventare un importante punto di riferimento per gamer e appassionati delle configurazioni PC di tipo DIY. Si tratta di un prodotto completo e a prova di futuro grazie al supporto alle ultime schede video PCIe Gen 5.0. Gli alimentatori tradizionali devono ricorrere a tre adattatori da 8 pin a 16 pin per poter collegarsi alle schede video di ultima generazione. Con il nuovo UD1000GM PCIE 5.0, invece, basterà utilizzare il cavo in dotazione a 16 pin.

L’eliminazione dei cavi aggiuntivi va anche a semplificare l’installazione e l’ordine all’interno del proprio case, riducendo gli ingombri e i rischi di problemi in fase di montaggio. L’eliminazione dei cavi rende ancora più efficace il flusso d’aria all’interno del case contribuendo, quindi, ad una migliore dissipazione del calore generato dai componenti interni del PC. Da segnalare anche la presenza di quattro PCIe a 8 pin per collegare qualsiasi tipo di scheda video senza alcun problema.

Da notare, inoltre, che il nuovo alimentatore di GIGABYTE è in grado di fornire fino a 600 Watt di potenza. UD1000GM PCIE 5.0 può contare sulla certificazione 80 PLUS Gold che ne conferma l’elevata efficienza e la predisposizione a poter essere utilizzato per alimentare configurazioni PC anche particolarmente elaborate e con diversi elementi da collegare alla rete elettrica. Le temperature sono tenute sotto controllo da una ventola dedicata con cuscinetti idraulici intelligenti da 120 mm. Da segnalare la presenza di sei sistemi di protezione del circuito per la massima sicurezza

Il nuovo alimentatore di GIGABYTE punta a diventare un importante punto di riferimento anche per gli overclocker, sempre in cerca di una PSU in grado di sostenere frequenze elevate garantendo l’erogazione di tutta l’energia elettrica necessaria per sfruttare al massimo processore, memorie e scheda video. A completare le caratteristiche del nuovo alimentatore della serie UD dell’azienda taiwanese troviamo un design particolarmente compatto e modulare.

Per il momento, GIGABYTE non ha ancora rivelato prezzo e disponibilità del nuovo alimentatore UD1000GM PCIE 5.0. Il lancio dovrebbe essere fissato in primavera. Sul mercato potrebbero arrivare anche altre varianti di potenza della nuova PSU. Maggiori dettagli dovrebbero essere annunciati dall’azienda taiwanese già nelle prossime settimane.

Leggi anche: Migliori alimentatori per PC