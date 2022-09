Dopo l’annuncio ufficiale da parte di NVIDIA avvenuto nella giornata di ieri, anche MSI, Gigabyte e Palit anticipano l’arrivo delle nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4090 e RTX 4080. Le nuove GPU che sfruttano l’architettura NVIDIA Ada Lovelace arriveranno sul mercato anche in diverse varianti curate direttamente dai tre partner di NVIDIA. Vediamo, quindi, quali sono le novità in programma da MSI, Gigabyte e Palit con tutte le informazioni ufficiali rivelate dalle aziende in merito alle nuove RTX 4090 e RTX 4080 di NVIDIA.

MSI presenta le sue GeForce RTX 4090 e 4080

Anche MSI farà parte del ristretto gruppo di partner produttivi di NVIDA per le nuove RTX 4000. L’azienda ha in programma il lancio di diversi modelli basati sulla nuova architettura Ada Lovelace che garantirà un notevole upgrade prestazionale. In arrivo, almeno inizialmente, ci sono quattro diverse serie che andranno a soddisfare appieno le esigenze dei giocatori. Ecco i dettagli:

SUPRIM

Tra le novità per la gamma MSI ci saranno le schede grafiche SUPRIM, progettate per garantire le migliori prestazioni e tanta efficienza. Le schede della gamma SUPRIM integrano il sistema di dissipazione TRI FROZR 3S con ventole TORX 5.0 e fino a 10 core pipe. Per i modelli RTX 4090 e 4080 16 GB, inoltre, è prevista la presenza di una camera di vapore per massimizzare l’efficienza del raffreddamento.

La RTX 4080 12 GB, invece, potrà contare su di un baseplate in rame e nichel. Non mancano gli iconici RGB Mystic Light e il supporto Dual BIOS che consente di passare rapidamente da una modalità di funzionamento ad altissime prestazioni ad una a bassa rumorosità. MSI ha confermato che la SUPRIM RTX 4090 occupa 3,75 slot mentre le RTX 4080 occuperanno, rispettivamente 3,75 e 3,5 slot.

SUPRIM LIQUID

In gamma c’è spazio anche per la nuova SUPRIM LIQUID RTX 4090. Questa nuova scheda grafica integra un sistema di raffreddamento a liquido a circuito chiuso che consente di ridurre ulteriormente le temperature del sistema. Da notare la presenza di un radiatore da 240 mm che viene raffreddato da una coppia di ventole MSI MEG Silent Gale P12 da 120 mm. C’è poi una ventola TORX 5.0 posizionata sopra al dissipatore che migliora ulteriormente il raffreddamento.

GAMING TRIO

Tra le novità della gamma di schede grafiche MSI c’è anche la serie GAMING TRIO, equilibrio tra prestazioni, raffreddamento e silenziosità. La serie in questione include un design aggiornato con ventole TORX 5.0 oltre ad una pista in rame e nichel e al supporto della tecnologia Dual BIOS per il passaggio rapido dalla modalità Silent a quella Gaming. Non manca il supporto Mystic Light. Per quanto riguarda le dimensioni, la GAMING TRIP RTX 4090 occupa 3,75 slot mentre i modelli RTX 4080 occupano rispettivamente 3,25 e 3 slot.

VENTUS

Con le nuove schede grafiche di NVIDA torna anche la serie VENTUS che puntano ai giocatori che cercano l’essenziale, con un focus sulle prestazioni. Le schede di questa serie includono le ventole TORX 4.0 abbinate ad un sistema di dissipazione con piastre in alluminio spazzolato. Le dimensioni delle schede VENTUS sono più contenute con la RTX 4080 che occuperà, in base alla versione, 3 o 2,5 slot.

Nuove NVIDIA RTX 4000 di MSI: tra un mese il debutto ufficiale

MSI ha anticipato l’arrivo delle sue versioni delle schede grafiche NVIDIA RTX 4090 e 4080. L’azienda ha, però, specificato che sono in arrivo ulteriori modelli nel corso del prossimo futuro. Per il momento, inoltre, non sono ancora stati rivelati dettagli precisi in merito alle specifiche tecniche delle varie serie di schede grafiche, al prezzo ed alla disponibilità. Per tutte le novità sulle nuove MSI, in ogni caso, non sarà necessario attendere molto. Il prossimo 21 di ottobre, infatti, MSI terrà un evento dedicato alle nuove RTX. Ulteriori dettagli arriveranno, quindi, a breve.

GIGABYTE annuncia il lancio delle nuove AORUS RTX 40 Series

GIGABYTE ha confermato l’arrivo delle nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 40. L’azienda realizzerà versioni specifiche delle nuove RTX 4090 e RTX 4080 che andranno ad arricchire la sua gamma di GPU con nuove proposte in grado di sfruttare le potenzialità dell’architettura Ada Lovelace. In particolare, GIGABYTE ha anticipato l’arrivo delle nuove AORUS, proposte top di gamma che potranno contare su un design migliorato e funzionalità ottimizzate per garantire il massimo delle prestazioni.

Le nuove schede grafiche GIGABYTE AORUS integreranno il sistema di raffreddamento WINDFORCE con la ventola WINDFORCE Bionic Shark in grado di aumentare la pressione statica fino al 30% e di ridurre il livello di rumore fino a 3 dB, senza ridurre la velocità di rotazione delle ventole. Il sistema punta a garantire il massimo delle prestazioni con un’attenzione particolare alle temperature.

GIGABYTE ha anticipato la presenza di un “enorme modulo” per il dissipatore che sarà anche il più grande di sempre proposto dall’azienda e sarà associato a camera di vapore e a multipli heat pipes. Confermata anche a presenza delle luci RGB a triplo anello, RGB Halo, sulle nuove RTX 40. GIGABYTE porterà sul mercato i seguenti modelli:

AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE

AORUS GeForce RTX 4090 MASTER

GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC

GIGABYTE GeForce RTX 4090 WINDFORCE

Le vendite partiranno dal mese di ottobre. Successivamente, da novembre, arriveranno anche le RTX 4080 sulle quali, per il momento, Gigabyte non ha fornito ancora dettagli.

Palit porterà sul mercato le nuove GameRock RTX 40 Series

C’è anche Palit tra i partner di NVIDIA che hanno già annunciato l’arrivo delle nuove RTX Serie 40. In particolare, l’azienda ha confermato il debutto della RTX 4090 GameRock che punta a sorprendere anche per il suo particolare design, grazie alle soluzioni estetiche e al supporto ARGB che renderà le proposte dell’azienda facilmente distinguibili tra le varie nuove schede in arrivo.

La nuova scheda di Palit non rinuncia, naturalmente, alle performance a partire dal nuovo sistema di raffreddamento Gale Hunter Fan che debutta con la nuova serie RTX 4000 andando a migliorare l’airflow con un’ottimizzazione delle performance aerodinamiche. Il sistema integra anche multiple heat pipe e un’ampia camera di vapore per gestire al meglio le temperature.

Sul mercato arriveranno diversi modelli. Per la gamma RTX 4090 troveremo le versioni Game Rock OC, GameRock e GameRock OmniBlack. La serie GameRock includerà anche tre varianti per la RTX 4080 16 GB mentre per la RTX 4080 12 GB ci saranno ben sei varianti tra cui scegliere l’opzione migliore.

La nuova serie GameRock di Palit è stata anticipata da un video ufficiale:

