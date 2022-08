La presentazione ufficiale dei nuovi processori Ryzen 7000 Series Desktop di AMD riaccende l’attenzione sul settore PC con gli utenti interessati alle nuove CPU Ryzen che dovranno valutare, con attenzione, la scheda madre da acquistare. Con i nuovi Ryzen 7000, infatti, si registra il debutto della nuova piattaforma AM5, disponibile con quattro nuovi chipset (X670 Extreme e X670 in arrivo subito e B650E e B650 successivamente).

Per gli utenti alla ricerca di una nuova scheda madre per una CPU Ryzen 7000 c’è la possibilità di puntare sulle nuove soluzioni ASUS ROG presentate nel corso dell’evento Have it All tenuto al Gamescom 2022. Durante il keynote, ASUS ha svelato diversi nuovi prodotti per la sua gamma con un focus particolare sulle nuove schede madri per i Ryzen di nuova generazione. Ecco le opzioni disponibili:

Le nuove schede madri di ASUS ROG per CPU Ryzen 7000 Series di AMD

Il lancio dei nuovi Ryzen 7000 è stata l’occasione giusta per ASUS che ha rinnovato la gamma di schede madri ASUS ROG, dedicate ai gamer alla ricerca della soluzione giusta per il proprio PC desktop. L’azienda punta sul chipset X670 Extreme, vero e proprio punto di riferimento della nuova piattaforma AM5. Come anticipato da AMD, in occasione della presentazione dei nuovi Ryzen, questo chipset può contare sul massimo della connettività e su “capacità di overclocking estreme con supporto PCIe 5.0 per grafica e storage“.

ASUS ROG ha, quindi, rinnovato la sua gamma con il lancio di nuove soluzioni per le linee ROG, ROG Strix, TUF Gaming, ProArt e ASUS Prime. Tra le principali novità della gamma di schede madri di ASUS troviamo la nuova ROG Crosshair X670E Extreme, in arrivo sul mercato con un comparto tecnico di primissimo livello e con pieno supporto alle RAM DDR5 ed alla connettività PCEIe 5.0 per sfruttare gli SSD e le GPU top di gamma.

La scheda madre include anche porte USB 4 e USB 3.2 Gen 2 e supporta il Quick Charge 4+ per il pannello frontale del PC garantendo la possibilità di sfruttare, via USB-C, una ricarica da ben 60 W per i propri device. Da notare anche cinque slot M2 per massimizzare sia la velocità che la capacità dello storage oltre a sei porte SATA 6 Gbps per arricchire ulteriormente la capacità di archiviazione del proprio PC.

Ad arricchire la dotazione troviamo il supporto ai sistemi di illuminazione AniMe Matrix e alla connettività Wi-Fi 6E. C’è anche una porta Ethernet da 2,5 Gbps per sfruttare al massimo la connessione in fibra ottica ed una porta Marvell AQtion 10 Gb Ethernet per gestire facilmente i trasferimenti di file particolarmente pesanti. Il comparto audio vede la presenza di SupremeFX 7.1 Surround Sound con amplificatori integrati.

Da notare che la gamma di schede madri compatibili con i processori Ryzen 7000 Desktop non finisce qui. ASSU, infatti, ha già anticipato l’arrivo sul mercato di diversi modelli. In arrivo, infatti, ci sono le schede microATX ROG Crosshair X670E Gene ed anche le mini-ITX ROG Strix X670E-I Gaming WiFi. Da segnalare anche il debutto delle ROG Crosshair X670E Hero, ROG Strix X670E-E Gaming WiFi e TUF Gaming X670E-Plus WiFi a cui si affiancheranno nuove proposte per le linee ProArt e Prime.

Tutti i dettagli relativi alla disponibilità ed ai prezzi delle nuove schede madri ASUS ROG con chipset X670E arriveranno nel corso delle prossime settimane. Le prime soluzioni saranno disponibili sul mercato in parallelo al lancio dei nuovi AMD Ryzen 7000 Series per PC Desktop che arriveranno sul mercato a partire dal prossimo 27 di settembre.

Leggi anche: AMD Ryzen 7000 Series Desktop sono ufficiali: specifiche, prezzi e disponibilità