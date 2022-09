Non è un mistero che Amazon sia intenzionata ad allargare l’orizzonte delle proprie influenze, coinvolgendo anche i supermercati per offrire il servizio di consegna della spesa a casa di prodotti alimentari. E dopo la collaborazione con Tuodì dedicata ai romani, e a circa un anno dall’annuncio di Amazon Fresh a Torino, ecco che nel capoluogo piemontese ne arriva un altro di accordo, stavolta con U2 Supermercato.

In sostanza, a partire da oggi, è possibile fare la spesa direttamente sul sito dedicato o sull’app Amazon con tanto di consegna in giornata garantita a Torino e dintorni. In occasione dell’annuncio c’è anche un buono sconto disponibile, per promuovere l’iniziativa.

Fare la spesa con Amazon Prime: parte la consegna in giornata a Torino e dintorni con U2 Supermercato

Da oggi, grazie alla consolidata collaborazione con Amazon, siamo in grado di offrire anche ai clienti Amazon Prime dell’area di Torino la nostra spesa completa a casa con consegna in fasce di due ore a scelta o di un’ora, con la qualità e la completezza che caratterizzano la nostra offerta. L’esperienza di spesa possibile nello store U2 Supermercato su Amazon.it permette di scegliere tra prodotti freschi, freschissimi e confezionati, oltre che la convenienza di U! Confronta e Risparmia le prelibatezze de il Viaggiator Goloso®.

Con queste parole Rossella Brenna, amministratore delegato di Unes Supermercati, ha salutato la novità in questione che arriva in un momento particolarmente caldo per Amazon, dopo l’annuncio del secondo Prime Day di ottobre ormai imminente e di altre iniziative correlate come lo sconto sui prodotti Warehouse e la promozione per Amazon Music Unlimited, fra le altre.

Comunque, la novità riguarda Torino e dintorni, compresi Brandizzo, Settimo Torinese, Pianezza, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, Nole, San Maurizio Canavese, Venaria Reale, Alpignano, Volpiano, Collegno, Grugliasco e Rivoli. I residenti di tali zone iscritti ad Amazon Prime potranno perciò acquistare e ricevere a casa in giornata i prodotti disponibili (spesa alimentare e non solo) nei punti vendita U2 Supermercato, compresa la linea top di gamma Viaggiator Goloso, direttamente dal sito web dedicato o dall’app di Amazon per smartphone e tablet.

C’è da sapere che il servizio è attivo dalle ore 10:00 alle 22:00 tutti i giorni (domenica compresa), ed è usufruibile per qualsiasi ordine da almeno 15 euro. Discorso consegna è possibile scegliere fra finestre di due ore e, superando i 50 euro di spesa, la consegna è gratuita.

Come anticipato, per il lancio Amazon e U2 Supermercato mettono a disposizione un codice sconto dal valore di 10 euro (10AMAZONU2) fruibile sul primo ordine di almeno 50 euro fino al 31 dicembre 2022 (qui per maggiori dettagli e per conoscere i termini e le condizioni).

Non ci resta che linkarvi qui sotto la pagina web di Amazon in questione dove potete trovare tutto. E se il servizio non fosse disponibile da voi, sappiate che viene riportato un avviso dedicato in cima alla pagina stessa.

Link alla pagina Amazon per fare la spesa online da U2 Supermercato

