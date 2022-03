Amazon e Toudì hanno stretto un nuovo accordo che farà felici molti romani. Parte oggi il servizio riservato ai clienti di Amazon Prime che permette loro di ricevere la spesa a casa in giornata, anzi in una o al massimo due ore a seconda delle esigenze e del costo che si è disposti a sostenere. Scopriamo meglio di che si tratta, come e chi può usufruirne.

Come funziona il servizio di consegna della spesa a casa di Tuodì con Amazon Prime

Il servizio di consegna a casa della spesa di Tuodì, Amazon lo riserva per il momento agli utenti Prime che abitano a Roma. Ad oggi le zone coperte sono solo alcune: la zona Eur Torrino, Garbatella, l’Appio, Centocelle, Tufello e Ciampino.

A costoro è riservato il servizio di consegna in giornata, disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 22:00, la domenica fino alle 20:00, in finestre di un’ora o due a scelta, ai rispettivi prezzi di 6,90 e 2,90 euro.

Dunque, basta essere clienti Amazon Prime, acquistare i prodotti in vendita di Tuodì direttamente sulla pagina Supermercati di Amazon e, ovviamente, risiedere nelle zone coperte suindicate.

Fino al 30 luglio non è previsto alcun importo minimo per gli ordini effettuati, che allarga le potenzialità del servizio, di cui è possibile ottenere ulteriori informazioni dalla pagina Amazon dedicata.

In occasione del lancio di questo nuovo servizio, Tuodì offre anche un buono sconto di 10 euro sul primo ordine, da almeno 50 euro, inserendo il codice promozionale 10OFFTUODI.

