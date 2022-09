Sono ore particolarmente calde per Amazon, che oltre a lanciare un nuovo Prime Day a ottobre con alcune promozioni già attive, sfodera nuove offerte sui suoi dispositivi e regala 4 mesi di Amazon Music Unlimited. Quest’ultima promozione è particolarmente interessante, ma a tempo limitato e riservata ai nuovi clienti che intendono iscriversi per la prima volta al servizio di streaming di Casa Jeff Bezos. Ma per tutti i dettagli, per i requisiti e per le informazioni da sapere per approfittarne seguiteci.

Come attivare Amazon Music Unlimited, gratis per 4 mesi

Amazon Music Unlimited, il piano del servizio di streaming musicale che offre musica on demand senza pubblicità, accesso illimitato ai brani, ascolto offline con skip illimitati e supporto di Alexa, è di nuovo in offerta. La storia si ripete perché proprio in occasione dell’annuncio della nuova iniziativa di cui sopra, il Prime Day autunnale in programma dalla mezzanotte dell’11 ottobre fino al 12, Amazon torna a offrire, come aveva fatto già in precedenza nel periodo del Prime Day originale, un’offerta piuttosto interessante che permette di usufruire di Amazon Music Unlimited gratuitamente per 4 mesi.

È una promozione disponibile fino al 13 ottobre 2022 che, come dicevamo, è riservata ai nuovi clienti, cioè coloro i quali non hanno mai utilizzato il servizio di Casa Jeff Bezos. Ecco i termini e le condizioni dell’offerta riportati nella pagina dedicata:

Offerta promozionale valida dal 26 settembre 2022 al 13 ottobre 2022 inclusi (il “Periodo dell’Offerta promozionale”). Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Offerta valida per i clienti che durante il Periodo dell’Offerta promozionale si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale. L’Offerta promozionale non è valida per i clienti che stanno usufruendo o hanno già usufruito di un periodo di uso gratuito di Amazon Music Unlimited e che sono già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited. Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese, fino alla relativa cancellazione. I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited. L’Offerta promozionale ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited ed è soggetta alle Condizioni Generali d’Uso Amazon Music. L’Offerta promozionale è riservata ai clienti maggiorenni. L’Offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta. L’Offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro. Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la presente Offerta promozionale in qualsiasi momento. In caso di violazione di uno di questi termini, l’offerta non sarà più valida.

Per beneficiarne vi basta seguire il link qui sotto e cliccare su “Iscriviti ora, 4 mesi gratis – paga dopo”:

Iscriviti ad Amazon Music Unlimited

