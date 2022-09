L’avvicinarsi del mese di ottobre sta portando ad un moltiplicarsi delle indiscrezioni sui prossimi dispositivi della famiglia Microsoft Surface e proprio nelle ultime ore sono emersi scampoli di informazioni su alcune delle novità in arrivo.

Microsoft: nomi in codice dei nuovi Surface Pro 9, Studio 3, Earbuds 2

Come è noto, il prossimo 12 ottobre si terrà il consueto evento autunnale del colosso di Redmond, quest’anno denominato semplicemente “Microsoft Fall 2022 Event“. Ebbene, nei giorni scorsi vi abbiamo riportato le ultime informazioni sul computer desktop Microsoft Surface Studio 3 in arrivo dalla FCC, ma anche un leak comprensivo di specifiche tecniche e prezzi di Microsoft Surface Pro 9 e non solo.

Questa volta non parliamo di dettagli tecnici, bensì dei nomi in codice che identificano internamente i nuovi prodotti e a svelarli è stato Zac Bowden di WindowsCentral su Twitter. Partendo dai nuovi rappresentanti della linea Surface Pro, la fonte abbina Surface Pro 9 al codename Zaca, mentre Arcata dovrebbe corrispondere a Surface Pro 9 5G. Quanto alla gamma Surface Studio, si parla finalmente di un nuovo modello quattro anni dopo il precedente: il nome in codice di Surface Studio 3 dovrebbe essere Chehalis.

Negli anni scorsi Microsoft ha iniziato a fare sul serio nel settore delle cuffie wireless, dapprima con le Headphones (arrivate alla seconda generazione nel 2020) e poi con le Earbuds, che a breve lasceranno il posto ad un nuovo modello: secondo la fonte, le nuove Microsoft Surface Earbuds 2 vengono identificate con il nome in codice Ella.

Infine, lo scorso mese di maggio vi avevamo parlato di Project Volterra, un nuovo dev box con base Snapdragon che nelle intenzioni di Microsoft dovrebbe aiutare gli sviluppatori a esplorare gli scenari dell’IA. Adesso si apprende che il codename di Project Volterra sarebbe Black Rock.

Purtroppo, queste informazioni non aggiungono nulla alla nostra conoscenza tecnica o estetica dei nuovi prodotti della vasta famiglia Surface di Microsoft.

