Oggi è anche il giorno del debutto sul mercato di Apple Watch Ultra e di Apple AirPods Pro 2, una coppia di prodotti presentati da Casa Cupertino insieme alla serie iPhone 14. E dunque se non li aveste già acquistati in preordine, ora potete comprarli direttamente presso l’Apple Store o dai principali negozi fisici e non, Amazon compreso.

Disponibili in Italia Apple Watch Ultra e AirPods Pro 2: le novità e dove comprarli

Apple Watch Ultra

Partiamo da quello che, per certi versi, è il più interessante dei due, soprattutto per il fatto che si discosta abbondantemente dalla serie 8 di cui fa parte e rispetto a tutti gli altri Apple Watch visti finora. Ultra, come abbiamo avuto modo di vedere in occasione del lancio, è uno sportwatch piuttosto che uno smartwatch (o almeno così lo ha presentato Apple), pur rinunciando a tutte le funzioni software presenti sugli altri suoi sodali.

Di nuovo, rispetto a questi ultimi, vanta innanzitutto uno schermo piatto più grande, un Retina OLED LTPO da 1000 nit incassato in una cassa in titanio da 49 mm che promette maggiore resistenza contro gli urti, anche grazie a un cristallo di zaffiro a protezione dello schermo. Rappresenta una novità anche il tasto Azione, personalizzabile in vario modo, il sistema di posizionamento con GNSS a doppia frequenza e la funzione “Rilevamento indicenti” (che fra l’altro è già stata testata in uno scenario reale), fra le altre cose. Anche l’autonomia di Apple Watch Ultra spicca per numeri, grazie a una batteria che promette fino a 36 ore di utilizzo tipico e 12 ore in modalità allenamento all’aperto.

Ecco dove, nel momento in cui scriviamo, risulta effettivamente acquistabile e in quali versioni (in tutti i casi a prezzo pieno: 1.0009 euro):

Le cuffie Apple AirPods Pro 2, a prima vista sembrano tali e quali al modello che le precede. E di fatto non si segnalano cambiamenti estetici palpabili, se non qualche ritocco alla custodia di trasporto e di ricarica che presenta un anello per inserire un laccetto di sicurezza.

Fra le novità più interessanti segnaliamo tuttavia il nuovo chip H2, il cuore di queste nuove cuffie true wireless, il sistema di cancellazione del rumore più avanzato (efficace il doppio rispetto alla precedente generazione), i nuovi driver, i controlli touch del volume e l’autonomia maggiorata, superiore di un’ora e mezza.

Sono disponibili anche le Apple AirPods Pro 2 a partire da oggi, sia sull’Apple Store che su altri negozi. A seguire vi lasciamo i link per acquistarle, chiaramente a prezzo pieno (299 euro).

Per eventuali sconti, che sicuramente arriveranno col passare dei giorni, continuate a seguirci.

Se non ti vuoi perdere le offerte più interessanti sulla tecnologia seguici sul nostro canale Telegram prezzi.tech: ecco il link diretto.

Potrebbero interessarti anche: i migliori sportwatch del mese – le migliori cuffie true wireless del mese