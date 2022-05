In occasione del Google I/O c’è stato spazio anche per le novità dedicate a Chrome OS ed ai Chromebook. Tali novità, anche se passate in secondo piano rispetto ad altri annunci fatti da Google, sono molto interessanti e confermano la volontà dell’azienda di supportare la crescita dell’ecosistema Chrome OS, offrendo nuove funzionalità a disposizione degli OEM e, soprattutto, degli utenti. Il futuro dei Chromebook sarà, quindi, caratterizzato da diverse novità. Andiamo a riepilogare, qui di seguito, gli annunci fatti da Google in queste ore.

Più integrazione tra Chrome OS e Android

Uno degli elementi principali per il futuro di Chrome OS è rappresentato dalla possibilità di poter contare su di una maggiore integrazione tra i Chromebook e i dispositivi con Android 13. Tale integrazione è legata alla volontà di Google di creare un ecosistema “multi device” per il futuro dei suoi sistemi operativi. Il processo di integrazione tra smartphone e Chromebook si articolerà su più livelli.

Gli utenti potranno, infatti, contare sulla possibilità di interagire con le app di messaggistica dello smartphone tramite il proprio Chromebook. In questo modo, quindi, sarà possibile inviare messaggi scrivendo direttamente dal proprio dispositivo Chrome OS. Tramite l’applicazione Phone App, inoltre, sarà possibile accedere a varie funzionalità aggiuntive. Tra queste è stata confermata la possibilità di accedere al rullino del proprio smartphone dal Chromebook.

Le foto scattate dallo smartphone saranno, quindi, accessibili con il proprio Chromebook. Gli utenti potranno scaricarle, modificarle e condividerle con maggiore semplicità, sfruttando anche l’ambiente desktop offerto da Chrome OS e non dovendo per forza accontentarsi degli strumenti messi a disposizione da Android. In arrivo, inoltre, c’è anche una piena integrazione di Fast Pair in Chrome OS.

La funzionalità permetterà di agevolare, in modo significativo, la connessione di dispositivi al proprio Chromebook. Auricolari e altri dispositivi Bluetooth potranno essere facilmente accoppiati e utilizzati con un singolo tap, semplificando notevolmente la vita agli utenti. Lo sviluppo di Chrome OS proseguirà in una direzione chiara. L’integrazione tra dispositivi rappresenterà un parametro fondamentale per il futuro.

Ottimizzazioni in arrivo per migliorare l’esperienza d’uso dei Chromebook

Per i Chromebook, inoltre, Google prevede diverse ottimizzazioni. Tra le novità in arrivo c’è un aggiornamento per il launcher che nella nuova veste offrirà un’esperienza decisamente più “desktop“. Da notare, inoltre, che il launcher integrerà anche una barra di ricerca dedicata ai giochi, confermando l’interesse di Google nel rendere Chrome OS una piattaforma sempre più vicina al mondo del gaming.

Miglioramenti in arrivo anche per Google Play Store. L’obiettivo, sottolinea Google, è quello di garantire agli utenti la possibilità di individuare facilmente app in grado di “girare” bene sul proprio dispositivo. Lo store sarà capace di consigliare all’utente, in modo sempre più ottimizzato, quali sono le app “desktop friendly” da installare sul proprio dispositivo. Sfruttando il machine learning, nel corso del tempo, Google punta a rendere i suggerimenti sempre più precisi e affidabili.

Da notare, inoltre, che Google ha aperto le porte anche al supporto ad altri servizi di cloud storage. Gli utenti potranno accedere con maggiore semplicità a tali servizi e potranno scegliere quello preferito per effettuare il back up dei propri file disponibili in locale. Su questo punto, però, Google non è ancora entrata nei dettagli. Sarà necessario attendere il prossimo futuro per saperne di più.

Il gaming sarà un elemento fondamentale nel futuro di Chrome OS

La barra in questione fungerà da motore di ricerca sia per i giochi disponibili sul Play Store (e compatibili con il Chromebook) che per i giochi disponibili in cloud, ad esempio su Stadia. L’obiettivo è rendere più facile per gli utenti individuare i giochi. Ricordiamo che su Chrome OS è disponibile anche Steam che, in futuro, sarà sempre più supportato dai modelli in arrivo sul mercato.

Per quanto riguarda il gaming, Google intende incoraggiare gli sviluppatori a supportare Chrome OS per tutti i titoli sviluppati per il cloud oppure per Android o anche per Steam. In questo senso, Google ha sottolineato che i titoli che girano bene su Linux o sono compatibili con Proton (il sistema sviluppato da Valve per eseguire giochi Windows in Linux e, in particolare, con Steam OS) potranno funzionare senza problemi anche sui Chromebook.

Tanti nuovi Chromebook pronti al debutto

Nel futuro di Chrome OS ci sarà anche tanto hardware. Google ha anticipato l’arrivo di 75 nuovi Chromebook nel corso del 2022. Non ci sono ancora molti dettagli su tutte le novità in arrivo ma è chiaro che vari OEM intendono supportare al massimo Chrome OS anche per il prossimo futuro. Le nuove funzionalità annunciate da Google rappresentano un plus non da poco da considerare per il futuro del sistema operativo.

I Chromebook di nuova generazione saranno in grado di poter contare su di un’integrazione sempre migliore con Android oltre che su nuove opzioni per il gaming e altre funzionalità ottimizzate per migliorare l’esperienza d’uso. Con Google I/O, quindi, l’azienda americana ha confermato la volontà di continuare ad investire e a credere nella crescita del suo sistema operativo.

