Il superamento del notch con il nuovo doppio foro rivestito via software della Dynamic Island è stato il cambiamento più chiacchierato dei nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e adesso iniziano a moltiplicarsi le indiscrezioni che vorrebbero Apple pronta a completare la transizione al nuovo formato: nel 2023, l’isola dinamica dovrebbe essere caratteristica comune a tutta la serie iPhone 15.

Dynamic Island su tutti gli iPhone 15: il piano di Apple (rumor)

Nei giorni immediatamente successivi all’evento di presentazione dei nuovi iPhone 14, la Dynamic Island è stata l’argomento più discusso, con voci di apprezzamento contrapposte alle immancabili critiche; di sicuro il colosso di Cupertino ha colto nel segno, introducendo un nuovo elemento che rende i propri modelli di punta perfettamente riconoscibili in un mercato dove gli smartphone si assomigliano sempre più spesso.

Tale riconoscibilità vale anche rispetto agli iPhone 14 non Pro — questa volta più che mai forieri di una sensazione di déjà vu —, che invece sono rimasti ancora fedeli al caro vecchio notch, ma potrebbe essere una situazione di breve durata: sebbene i modelli 2022 siano appena arrivati sul mercato, già stanno circolando molte voci sul conto dei prossimi iPhone 15 e pare proprio che la Dynamic Island sia pronta a prendere piede su tutta la serie iPhone 2023.

Dopo le prime voci di corridoio dei giorni scorsi, è stato Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), a rincarare la dose con un tweet che non richiede troppi sforzi di immaginazione. Il tweet in questione, per la verità, è arrivato in risposta ad una domanda interessante: partendo dall’assunto che il refresh rate a 120 Hz non potrà rimanere ancora a lungo una caratteristica esclusiva dei modelli Pro — già adesso è decisamente ridicolo trovare 60 Hz su smartphone costosi come gli iPhone 14 —, a Young sono stati chiesti gli ultimi aggiornamenti sui display degli iPhone 15.

Ebbene, confermando quanto osservato nella domanda — Apple non può permettersi di tagliare fuori i modelli non Pro se vuole spingere gli sviluppatori ad abbracciare pienamente la nuova soluzione —, Young dice di aspettarsi la presenza della Dynamic Island su tutta la serie iPhone 15. La seconda parte del tweet, però, smorza parecchio l’entusiasmo verso i modelli standard del prossimo anno: secondo la fonte, la catena di fornitura non sarebbe in grado di tenere il passo, per questo motivo neppure iPhone 15 (e, presumibilmente, iPhone 15 Plus) dovrebbe poter contare sulla tecnologia 120 Hz/LTPO.

Insomma, una buona notizia per chi apprezza la nuova funzione, una pessima — comunque ancora da confermare — per chi si aspetta il salto dai 60 ai 120 Hz anche sui modelli meno costosi.

Dynamic Island: a voi piace?

Come si accennava in apertura, nelle settimane successive alla presentazione della gamma iPhone 14 si è parlato a più riprese della Dynamic Island. Con iPhone 14 Pro, Apple ha accantonato il vecchio notch in favore di un nuovo doppio foro a “i”: un ritaglio più piccolo e di forma circolare per la sola fotocamera anteriore e uno a forma di pillola per la componentistica del Face ID. Il produttore non ha però tenuto separati i due fori, ma li ha uniti spegnendo i pixel che li dividono dando vita alla nuova Dynamic Island.

Detto del nome da più parti giudicato alquanto imbarazzante, la funzione in sé ha chiaramente richiesto tanto lavoro e denota la solita cura maniacale di Apple per i dettagli. Nei giorni scorsi abbiamo visto in un articolo dedicato la sua possibile utilità nell’utilizzo quotidiano di iPhone e un paio di app simpatiche per sfruttarla. Vi abbiamo inoltre raccontato della possibile imitazione da parte dei produttori Android nei prossimi mesi, ma anche dei primi tentativi di riprodurre la Dynamic Island servendosi unicamente del software.

A questo punto vogliamo sapere la vostra: vi piace la Dynamic Island di Apple? Ditecelo nei commenti.

Leggi anche: Gli iPhone 14 sono appena arrivati, ma già si parla degli iPhone 15