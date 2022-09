Oggi è il giorno di iPhone 14, nel senso che da stamattina sono disponibili ufficialmente sul mercato i nuovi melafonini di Apple insieme agli Watch Series 8 e a Watch SE 2. Probabilmente proprio in loro onore Unieuro ha lanciato nella giornata di oggi una nuova campagna promozionale denominata “Speciale Apple” e ricca di offerte interessanti, ma non su iPhone 14 e compagnia, s’intende. La promozione risponde a quella di Euronics lanciata qualche giorno fa, in vigore proprio come quest’ultima fino a giovedì 22 settembre. Scopriamone insieme i dettagli e i prodotti più scontati da tenere in considerazione.

Le migliori offerte dello Speciale Apple di Unieuro

Nonostante nella copertina relativa (quella che vedete sopra) ci sia in bella mostra il nuovo iPhone 14 Pro, fra gli altri dispositivi di Apple, la campagna promozionale di Unieuro in questione non riserva alcuno sconto ai nuovi prodotti appena arrivati anche se ciò non dovrebbe sorprendere poi molto.

Come anticipato, ci sono tuttavia diversi prodotti in offerta a buon prezzo, che vi proponiamo elencati qui sotto. Prima però vi ricordiamo che lo Speciale Apple di Unieuro è in vigore fino al 22 settembre, ma visto che le scorte potrebbero esaurirsi ben prima, passiamo subito alle offerte proposte.

Tutte le altre offerte incluse nello Speciale Apple di Unieuro le trovate nel link in fondo. Ma se cercate altri prodotti di altri produttori e generi vi suggeriamo di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo con gli iscritti le offerte più ghiotte sulla tecnologia: ecco il link diretto.

Le offerte dello Speciale Apple di Unieuro (fino al 22 settembre)

Forse ti sei perso: Pioggia di offerte da MediaWorld con le promo Sconto World e Samsung Galaxy Week