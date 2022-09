Visto che il Black to School è terminato ieri, nella giornata di oggi MediaWorld ne lancia un’altra di promozione interessante, anzi due: una si chiama Sconto World, l’altra Samsung Galaxy Week. Se quest’ultima è riservata ovviamente ai dispositivi della Casa sudcoreana, smartphone, tablet, smartwatch, ma anche computer, la prima comprende un po’ di tutto, anche le smart TV (di cui abbiamo un articolo dedicato su www.tutto.tv).

Entrambe le promozioni partono oggi, ma Sconto World è in vigore fino al 29 settembre, la Samsung Galaxy Week, per ovvi motivi, termina prima: il 21. Comunque, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e andiamo a scoprire le migliori offerte disponibili da tenere in considerazione.

Le migliori offerte della Samsung Galaxy Week

Posto che si tratta di una promozione più che altro dedicata a smartphone, tablet e smartwatch (è online su www.tuttoandroid.net un articolo dedicato), nella Samsung Galaxy Week sono inclusi anche alcuni notebook di cui tener conto.

La promozione, usufruibile sia in negozio che online, funziona così: a seconda della spesa, da oggi e fino al 21 settembre 2022, si ha diritto a uno sconto massimo di 200 euro. Questi sono gli scaglioni previsti:

50 euro di sconto per un acquisto compreso fra 200 e 399,99 euro;

per un acquisto compreso fra 200 e 399,99 euro; 100 euro di sconto per un acquisto compreso fra 400 e 999,99 euro;

per un acquisto compreso fra 400 e 999,99 euro; 200 euro di sconto per un acquisto superiore a 1.000 euro.

Ciò detto, passiamo ai prodotti in offerta compatibili e di cui tener conto (lo sconto è già considerato nel prezzo indicato):

Per inciso, gli sconti sono applicati alla spesa complessiva e non al singolo prodotto. Ciò vuol dire che, volendo, è possibile aggiungere un accessorio o qualcos’altro per arrivare allo scaglione superiore e ottenere così uno sconto maggiore.

Le migliori offerte della promo Sconto World

Passiamo alla promozione più corposa che MediaWorld ha lanciato oggi. Sconto World include praticamente ogni settore del negozio: dai computer agli elettrodomestici, passando per i dispositivi della mobilità elettrica oltre alle TV e agli smartphone (qui il nostro articolo dedicato su www.tuttoandroid.net).

Le offerte, in molti casi, sono piuttosto interessanti perché arrivano fino al 50%, offerte che vi ricordiamo essere disponibili fino al 29 settembre. Ma senza rubarvi altro tempo, ecco i prodotti da considerare, divisi come al solito per tipologia.

Smartphone, smartwatch e cuffie

Computer e accessori

Audio, monopattini e altro

Queste erano alcune delle offerte di MediaWorld contenute nella promozione Sconto World, che vi ricordiamo essere in vigore fino al 29 settembre 2022 (incluso). Tutti gli altri prodotti interessati li trovate nel link in fondo, mentre se cercate altro sappiate che c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech come luogo speciale in cui trovare le migliori offerte sulla tecnologia in ogni salsa aggiornate quotidianamente: ecco il link diretto.

