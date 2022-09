A meno di una settimana dalla presentazione dei nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro, fra l’altro già disponibili in preordine assieme agli altri dispositivi presentati da Casa Cupertino, Euronics coglie la palla al balzo e lancia la promo Passione Apple. Si tratta di un’offerta che mette in vetrina quasi tutti i dispositivi della Mela, quelli che ora stanno per essere soppiantati dai nuovi modelli. Si va dagli iPhone 13 agli Apple Watch Series 7, passando per cuffie, accessori e altro. La promozione è disponibile fino al 22 settembre, quindi non perdiamoci in chiacchiere e scopriamone tutti i dettagli e i prodotti più interessanti da considerare.

Le migliori offerte di Euronics in “Passione Apple”

Come anticipato, questa promozione arriva in un momento cruciale per gli appassionati della Mela morsicata. Sono ormai di dominio pubblico le novità (e i prezzi) dei nuovi prodotti che Apple ha presentato in occasione del Far Out di mercoledì scorso. E per chi non fosse stato poi così colpito dai nuovi iPhone 14, da Apple Watch 8, SE 2 e Ultra, o dalle AirPods Pro 2, può trovare alternative decisamente più economiche proprio da Euronics, grazie alla promo in questione. A seguire, trovate perciò le migliori offerte di “Passione Apple”, disponibili fino al 22 settembre (salvo esaurimenti delle scorte). I link all’acquisto nei colori:

Gli altri prodotti scontati con la promo “Passione Apple” di Euronics li trovate nel link in fondo, promo che vi ricordiamo scadrà il 22 settembre. Mentre se cercate altro, vi suggeriamo di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo con gli iscritti le offerte più ghiotte sulla tecnologia di ogni tipo: ecco il link diretto.

Tutte le offerte di Euronics contenute in “Passione Apple”

