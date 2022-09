Le soluzioni digitali e di incasso dell’azienda saranno di conseguenza integrate nelle digital properties di Microsoft, con un processo il quale andrà a concentrarsi nella sua fase iniziale su quattro Paesi europei (Italia, Danimarca, Svezia e Norvegia) per poi espandersi in altri mercati con il passare del tempo.

In questo contesto estremamente favorevole, occorre anche ricordare la recente approvazione da parte del consiglio di amministrazione dei risultati finanziari consolidati al 30 giugno 2022. Nel corso del secondo trimestre il gruppo ha registrato una ottima performance finanziaria e in termini di volumi. In particolare, nel nostro Paese i volumi delle transazioni acquiring hanno registrato una crescita a doppia cifra rispetto all’anno scorso, conseguendo un+18%, con le carte degli stranieri che sono tornate a crescere rispetto al livello pre-Covid (+16% rispetto al 2019).

I ricavi si sono attestati a 808,2 milioni di euro, con una crescita del 10,2% rispetto al secondo trimestre del 2021. Per effetto di questi risultati, nel corso del primo semestre dell’anno i ricavi ammontano a 1.520,8 milioni di euro, in crescita dell’8,7% rispetto al primo semestre del 2021. Un risultato che, come ha fatto sapere Nexi, è stato reso possibile in particolare da una forte performance finanziaria registrata nei paesi Nordici, nella Dach Region, in Polonia ed Europa sudorientale, ove la crescita è stata in doppia cifra ove raffrontata allo stesso perdio dell’anno precedente.

Una crescita che è stata favorita anche dal dinamismo mostrato dall’azienda, ad esempio con la proposta della Carta YAP e del Mobile POS, soluzioni le quali hanno avuto un notevole riscontro sui mercati e confermato la capacità di Nexi di intercettare attese ed esigenze dei consumatori traducendole in servizi di elevata qualità.

