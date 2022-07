È di oggi la notizia di una nuova collaborazione fra Nexi e Microsoft, aziende che ne fanno voce per la prima volta nell’ambito di un obiettivo comune: innovare i pagamenti digitali e guidare la digitalizzazione in Italia e in Europa. Si tratta di una partnership, di un progetto di ampio respiro che riguarda sia le PMI che la pubblica amministrazione e le istituzioni finanziarie di diversi mercato europei con soluzioni che mirano a innovare il settore dei pagamenti in senso lato.

Microsoft sceglie Nexi per guidare la digitalizzazione dell’economia europea

La partnership strategica con Microsoft è la dimostrazione della forza dell’unione di competenze a carattere fortemente locale nel settore dei pagamenti con una dimensione europea. […] Riteniamo che l’investimento congiunto in questa partnership potrà accelerare la digitalizzazione dei pagamenti in Europa e la nostra cloud transformation. L’accordo tra Microsoft e Nexi, soprattutto, consentirà a PMI, aziende, pubblica amministrazione e istituzioni finanziarie di poter contare su soluzioni innovative e su maggiore flessibilità ed efficienza. Sfruttando anche le funzionalità di Azure, Nexi potrà inoltre accelerare l’integrazione delle funzionalità di pagamento nelle piattaforme software e diventare così il preferred payment partner degli ISV.

Con queste parole, il CEO del Gruppo Nexi Paolo Bertoluzzo presenta la nuova collaborazione con Microsoft, collaborazione che, all’atto pratico mira a in primis sviluppare con la Casa di Redmond delle nuove soluzioni di pagamento cloud-native volte ad accelerare il processo di transizione digitale nel settore dei pagamenti. E in secundis tale partnership porterà Nexi a bordo di Microsoft Cloud, per incorporare delle soluzioni di pagamento da quest’ultima fornite. Microsoft che, da parte sua, ha selezionato proprio Nexi (azienda italiana che, per chi non lo sapesse, fornisce servizi e infrastrutture per il pagamento digitale di banche, aziende, pubbliche amministrazioni e istituzioni) come uno dei principali provider di pagamenti digitali per l’e-commerce in Italia, e in altri mercati come quello danese, svedese e norvegese.

Ralph Haupter, il presidente di Microsoft EMEA ha commentato tale stretta di mano sottolineando come l‘innovazione dei pagamenti digitali consenta esperienze più semplici e frictionless per i clienti, a vantaggio di istituzioni finanziarie, aziende e consumatori. Nexi sfrutterà l’infrastruttura cloud sicura e l’ecosistema di partner di Microsoft per estendere le proprie soluzioni di pagamento digitale ai mercati europei. Oltre ai vantaggi per gli utenti finali, vedo il potenziale di questa diffusione per promuovere l’innovazione nel settore, creando nuove opportunità per ISV e startup. Anche Microsoft beneficerà delle capacità e delle soluzioni Nexi per il proprio e-commerce in diversi mercati europei.

Dunque Nexi diventa per Microsoft uno dei principali fornitori di servizi online di pagamento per il mercato europeo, che da parte sua considera Microsoft come preferred cloud provider per servizi e soluzioni cloud Azure. Insieme, le due aziende mirano a creare soluzioni e servizi congiunti per le PMI e per il mondo corporate, con un’integrazione duplice che punta ai pagamenti digitali per gli ISV, i fornitori di software indipendente e, di conseguenza, come percorso di innovazione digitale per le PMI europee.

Al momento le due aziende non hanno annunciato ulteriori dettagli in merito, ma per maggiori informazioni su obiettivi e dichiarazioni di Nexi e Microsoft, qui trovate il comunicato stampa relativo.

Per inciso, e vista la recente introduzione dell’obbligo del POS, con le annesse multe per chi non accetta i pagamenti elettronici, vi segnaliamo che proprio Nexi ha in vetrina un’offerta per l’acquisto del suo Mobile POS in offerta, scontato a 18,90 euro invece di 29 fino a giovedì prossimo, 4 agosto 2022: questo è il link diretto.

