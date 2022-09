Il motto scelto da Apple per lo scorso evento settembrino è stato Far out, un chiaro accenno a una delle funzioni più chiacchierate riservate a iPhone 14 e iPhone 14 Pro: la connettività satellitare per la funzione SOS Emergenze (in primis). Purtroppo per noi, si tratta al momento di un’esclusiva degli utenti statunitensi e canadesi, i primi che la riceveranno non appena sarà disponibile (dal prossimo novembre). Nella giornata di oggi è arrivata però una buona notizia, un’indiscrezione secondo cui a breve Apple avrebbe intenzione di espanderne la disponibilità ad altri Paesi.

Le funzioni satellitari di iPhone 14 presto in altri Paesi?

Per chi non lo sapesse, la nuova connettività satellitare di Apple riguarda in primis SOS Emergenze, una funzione che torna utile in caso di necessità e quando le connessioni di rete mobile e Wi-Fi non sono disponibili. Sostanzialmente, in queste circostanze la funzione di emergenza citata riesce a inviare brevi messaggi di testo comunicanti la propria posizione tramite un algoritmo di compressione che rende tali messaggi di allerta più leggeri in termini di dimensioni e quindi più semplici da trasmettere per l’app Dov’è, attraverso la connettività satellitare per l’appunto.

Si tratta di una funzione di fondamentale importanza per chiunque sia solito girare in luoghi lontani dalla civiltà, per chi pratica sport di endurance o per chi per mille altri motivi si ritrova in situazioni di pericolo, impossibilitato a comunicare per assenza di copertura cellulare. E di buono c’è che si integra anche con la nuova funzione di rilevamento degli incidenti stradali. Per i primi due anni la funzione sarà gratuita per chi ha un iPhone 14, in seguito non sappiamo quali saranno i costi perché Casa Cupertino non si è ancora esposta al riguardo.

Ad ogni modo, c’è da dire che non si tratta di una novità assoluta, perché funzioni simili incluse su dispositivi nemmeno eccessivamente straordinari li avevamo già trattati su queste pagine. Ma avere una chicca direttamente sul proprio smartphone è certo svoltante. Comunque, della funzione satellitare di Apple collegata a SOS Emergenze trovate maggiori dettagli in questo articolo e nel video qui sotto.

Passiamo perciò ora all’indiscrezione cui accennavamo, proveniente da un rapporto di MacPrime che avanza qualche speranza per chi la sta aspettando. Secondo quanto riportato, una fonte non precisata avrebbe comunicato che Apple sia in procinto di annunciare la disponibilità della connettività satellitare degli iPhone 14 in altri Paesi oltre a Stati Uniti e Canada. E se questi ultimi la riceveranno fra circa un paio di mesi (Apple ha dichiarato il debutto a novembre, come anticipato), gli utenti di altre nazioni potrebbero servirsene entro la fine dell’anno, si vocifera.

Purtroppo la fonte non specifica quali Paesi e altri dettagli, ma non possiamo escludere un’eventuale disponibilità europea e (perché no?) anche italiana. Vi terremo aggiornati.

