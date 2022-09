Correva voce che quest’anno Apple non avrebbe proposto i nuovi iPhone con il taglio di memoria da 128 GB, reputato ormai poco adatto ai tempi moderni, specie sui modelli Pro. Ma l’ipotesi è stata smentita poche ore fa in occasione dell’evento Far Out, dove sia iPhone 14 Pro che iPhone 14 Pro Max sono stati presentati con quell’esiguo taglio di memoria, certo in aggiunta alle opzioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Ma visti i prezzi tanto elevati, saranno probabilmente in molti a puntare proprio i modelli da 128 GB per risparmiare oltre 100 euro rispetto al taglio di memoria immediatamente superiore e più di 500 rispetto alla versione più dotata. Eppure per diversi utenti si rivela una scelta sbagliata, a causa della dimensione delle foto scattate con la fotocamera principale da 48 megapixel. Il perché ve lo spieghiamo subito.

Il problema sono le foto, molto più pesanti del solito

Isola dinamica a parte, una delle novità più attese e salutate con maggior interesse riguarda proprio il comparto fotografico di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, tutto nuovo (o quasi). I cambiamenti più sensibili, quantomeno a giudicare dalle specifiche e dalle informazioni condivise dalla Mela, si trovano nel nuovo sensore principale, più grande del 65% rispetto a quello di iPhone 13 Pro e soprattutto da 48 megapixel con tecnologia Quad-Pixel binning che promette migliorie importanti rispetto al modello precedente, specie in condizioni di scarsa illuminazione.

Tutto bello e interessante, ma c’è un problema: il peso di queste fotografie scattate a 48 megapixel. Stando a diverse indiscrezioni emerse nelle scorse ore e a un breve video della youtuber Sara Dietschy che ha saggiato le capacità fotografiche dei nuovi iPhone 14 Pro, emerge che gli scatti arrivano a pesare sui 75 MB o più. Una foto di prova catturata da quest’ultima pesava ben 80,4 MB (8.064 x 6.048 pixel, la risoluzione), per capirci.

C’è da dire che ci riferiamo a fotografie scattate in formato ProRAW, formato che fornisce agli utenti più smaliziati la possibilità di elaborare gli scatti in vario modo per eventuali regolazioni, formato pensato quindi per le classiche operazioni di post-produzione. Resta tuttavia la possibilità di ottenere scatti da 12 megapixel, risparmiando così memoria, ma chiunque desideri apprezzare appieno le potenzialità dei nuovi sensori e divertirsi con quella che è una delle novità principali di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, è chiaro debba ponderare bene la scelta del taglio di memoria optando piuttosto per i modelli da 256 GB, o ancor meglio da 512 GB o 1 TB.

Ciò detto, con la speranza che almeno con gli iPhone 15 questo problema non si ripresenti (nel senso che ci auguriamo di non vedere ancora una versione base da 128 GB, quantomeno per i Pro) vi ricordiamo che da un paio di ore Apple ha aperto i preordini. E putacaso vogliate assicurarvene uno sappiate che sono già disponibili su Amazon.

