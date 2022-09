ASUS lo aveva annunciato a inizio maggio insieme ad altri Zenbook e Vivobook, e oggi arriva in Italia ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED. Si tratta di un portatile molto particolare che, come intuibile, vanta due schermi, un certificato Intel Evo, CPU fino a Intel Core i9-12900H e un sistema di raffreddamento che il produttore giudica super efficace. Fornito un veloce assaggio, passiamo a scoprire le peculiarità, le caratteristiche tecniche e i prezzi con cui ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED arriva sul mercato italiano.

Caratteristiche tecniche di ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

Che si tratti di un portatile diverso dagli altri lo si intuisce già dal nome, che ne svela la sua peculiarità più originale. Partiamo proprio da qui. ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED si presenta infatti con uno schermo principale OLED touchscreen con risoluzione 2,8K (2880 x 1800 pixel) da 14,5 pollici di diagonale, in formato 16:10, con retroilluminazione a LED, tempo di risposta di 0,2 ms, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, copertura della gamma cromatica DCI-P3 al 100%, certificazione VESA Display HDR True Black 500, TÜV Rheinland per basse emissioni di luce blu, PANTONE Validated, SGS Eye Care Display, con luminosità massima HDR di 550 nit e rapporto fra schermo e corpo pari al 93%.

Lo schermo secondario ASUS lo chiama ScreenPad Plus: misura 12,7 pollici di diagonale, è touchscreen ed è perfetto disegnare o prendere appunti con una stilo come la ASUS Pen 2.0 o per essere utilizzato come supporto extra nel multitasking, grazie anche al software ScreenXpert 3 integrato.

Schermi a parte ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED sotto il cofano monta ovviamente i processori Intel di dodicesima generazione. A seconda della configurazione scelta c’è un Intel Core i7-12700H o un più prestante Intel Core i9-12900H, in entrambi i casi corredati di una scheda grafica integrata Intel Iris X. Lato memorie troviamo 16 o 32 GB di RAM LPDDR5 e SSD da 512 GB o 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0.

Per il resto, vale la pena sottolineare la presenza di Windows 11 Home, di una tastiera Chiclet retroilluminata con corsa dei tasti di 1,4 mm, di un touchpad ErgoSense con rivestimento PVD anti-impronta e idrofobico, di un comparto audio certificato Harman Kardon e Dolby Atmos comprensivo di un microfono ad array incorporato (che supporta anche Cortana e Alexa) e delle seguenti porte: una USB 3.2 Gen 2 di tipo A, 2 Thunderbolt 4 – USB C, una HDMI 2.1, un ingresso jack audio combo da 3,5 mm, una DC-in e un ingresso per schede microSD Express 7.1. La batteria è da 76 Wh e promette un’autonomia massima di 9,5 ore. Il peso dichiarato è di 1,7 kg, lo spessore di 1,79 mm.

Capitolo a parte lo merita il sistema di raffreddamento di ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED, che si avvale delle tecnologia AAS Ultra e IceCool Plus di ASUS. Quest’ultimo sistema usa due ventole IceBlades che permettono di raffreddare la CPU e la GPU in silenzio; il meccanismo AAS Ultra fa il resto andando a sollevare di 20 mm la piattaforma e ad aumentare l’angolo di inclinazione riducendo la separazione fra lo schermo principale e il secondario.

Tradotte in soldoni queste soluzioni permettono di raggiungere fino a 85 W di TDP secondo il produttore. Il tutto senza far troppo rumore, merito della tecnologia AI di cancellazione del rumore e la funzione ClearVoice Mic che filtra i rumori ambientali e normalizza le voci per rendere al meglio durante le conferenze e in altri contesti di lavoro.

Prezzi e disponibilità in Italia di ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED è disponibile sul mercato italiano da oggi, 8 settembre 2022. Vi arriva con un prezzo di listino che parte da 2169 euro, cifra relativa alla versione con processore Intel Core i7 con 16 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Lo potete acquistare direttamente dallo store ufficiale di ASUS da questa pagina, o prossimamente da Unieuro, dove è fra l’altro in vigore la promo Back to School che promette rimborsi fino a 350 euro sui PC, promo compatibile anche con lui.

