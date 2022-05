ASUS annuncia un importante aggiornamento della sua gamma di notebook. L’azienda, in occasione dell’evento online The Pinnacle of Performance, ha infatti presentato la nuova lineup 2022 con tante nuove proposte che vanno ad arricchire le opzioni per gli utenti alla ricerca di un nuovo laptop con Windows 11. In particolare, ASUS ha aggiornato Zenbook e Vivobook (sia per le serie Pro che per le serie S).

Le novità sono numerose. Ci sono tanti modelli con display OLED, tecnologia sempre più supportata da ASUS, e c’è la possibilità, per quanto riguarda le CPU, di contare sui nuovi Intel Core di 12° generazione oppure sui nuovi AMD Ryzen 6000. Non mancano anche varianti con GPU della serie NVIDIA RTX ed anche alcuni modelli con Intel ARC. Le nuove proposte di ASUS arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi, andando a rinnovare completamente l’offerta del brand.

Vediamo tutte le principali novità annunciate da ASUS per le serie Zenbook e Vivobook:

ASUS Zenbook: la gamma si rinnova, tante nuove soluzioni premium con un focus sulle prestazioni

La gamma ASUS Zenbook si rinnova con tante novità. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono le nuove gamma Zenbook Pro e Zenbook S in grado di offrire tante opzioni tra cui individuare il notebook giusto per le proprie esigenze. La scheda tecnica delle nuove proposte di ASUS per la linea Zenbook è davvero completa.

Ci sono, infatti, i processori Intel Core di 12° generazione con la serie H. Presenti anche i processori AMD Ryzen 6000, anche in questo caso con la potente serie H. A garantire una marcia in più in termini di performance ci sono nuove e migliorate tecnologie di raffreddamento, come ASUS IceCool, IceCool Plus e IceCool Pro.

L’azienda rappresenta un punto di riferimento del mercato dei notebook con display OLED. Dal lancio della gamma laptop OLED nel 2021, infatti, il brand ha conquistato il primo posto a livello globale in questo segmento di mercato. Con i nuovi Zenbook e Vivobook 2022, ASUS rinnova la sua sfida proponendo nuove soluzioni, sempre più complete, per i suoi utenti.

Tra le principali novità della gamma ZenBook troviamo il nuovo ASUS Zenbook Pro 16X OLED. Si tratta di un laptop certificato NVIDIA Studio che può contare su processori Intel Core fino al Core i9 12900H. Da notare anche la presenza di una GPU dedicata fino alla RTX 3060 di NVIDIA. A gestire le temperature c’è il sistema di raffreddamento ASUS IceCool Pro con due ventole da 97 pale curvate.

ASUS sottolinea la possibilità di sfruttare un TDP combinato (CPU e GPU) di 140 W attivando la modalità Performance e senza registrare alcun throttling. Attivando la modalità Standard, invece, le ventole lavorano a meno di 40 dB, garantendo una notevole silenziosità. In termini di autonomia, invece, il nuovo Zenbook Pro 16X OLED può contare su di una batteria da 96 Wh. Da notare la presenza di un display touchscreen 4K OLED HDR. Il pannello ha luminosità di 550 nits e un rapporto tra le dimensioni di 16:10.

Il nuovo ASUS Zenbook Pro 16X OLED viene definito come il nuovo “flagship” della gamma Zenbook. Il modello arriverà sul mercato a partire dal mese di settembre con un prezzo di partenza di 3.200 euro.

La gamma Zenbook può contare anche sul nuovo ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED. Si tratta di una nuova evoluzione del concept dei laptop a doppio schermo. Il nuovo dispositivo può contare su di un display OLED 2,8K 120 Hz da 14,5 pollici di diagonale. Da notare anche la presenza di un display secondario ScreenPad Plus da 12,7 pollici.

Il laptop è certificato Intel Evo. Il TDP combinato arriva fino a 85 Watt. Questa soluzione punta a caratterizzarsi come il notebook OLED compatto di riferimento per i creatori di contenuti. Per gli utenti più esigenti, però, c’è anche la versione da 15,6 pollici, aggiornata con un refresh che introduce processori fino a Intel Core i9-12900H e su GPU fino a NVIDIA RTX 3060. La gamma Zenbook Pro Duo OLED sarà disponibile da settembre con prezzi a partire da 2.000 euro.

Tra le novità della serie Zenbook Pro troviamo anche il convertibile Zenbook Pro 15 Flip OLED da 15,6 pollici. Il dispositivo è dotato di display OLED touch con risoluzione 2.8K e refresh rate di 120 Hz. Certificato Intel Evo, il laptop può contare su processori fino a Intel Core i7 di 12° generazione e sulla nuova GPU Intel Arc A370M. Da segnalare la presenza della cerniera ErgoLift a 360°.

A disposizione degli utenti troviamo anche il nuovo Zenbook Pro 17, primo modello Zenbook a proporre un display da ben 17,3 pollici. Il laptop può contare su di un ampio touchscreen da 17.3 pollici 2,5K IPS con refresh rate di 165 Hz. Tra le specifiche ci sono i processori Ryzen 6000 fino al Ryzen 9 6900HX ed anche una GPU dedicata, fino alla NVIDIA RTX 3050.

ASUS rinnova la sua gamma Zenbook S con diverse novità che vanno ad arricchire l’offerta di notebook ultra-leggeri premium del brand. Da segnalare il nuovo Zenbook S 13 Flip OLED. Si tratta di un convertibile 2 in 1 dal peso di appena 1,1 chilogrammi in grado di offrire ottime prestazioni, grazie ai processori Intel Core di dodicesima generazione, fino a Core i7, ed un’elevata autonomia, grazie alla batteria integrata da 67 Wh. Ci sono anche tre porte USB-C Thunderbolt 4.

La nuova famiglia di portatili di ASUS include anche l’ultraleggero Zenbook S 13 OLED che pesa appena 1 chilogrammo. Da notare la presenza di un telaio in lega di magnesio con spessore di 14,9 mm. Il laptop può contare su processori fino a Ryzen 7 6800U con grafica fino a AMD Radeon 680M. Il display touchscreen è in 16:10 e può contare su di un pannello OLED da 2,8K. Per i nuovi Zenbook S 13 OLED sarà necessario attendere il mese di ottobre. Il listino partirà da 1.400 euro.

Si rinnova anche la gamma ASUS Vivobook: prestazioni al top e tante varianti OLED per i notebook “lifestyle” di ASUS

Si rinnova anche la gamma ASUS Vivobook che propone diverse nuove soluzioni in grado di soddisfare, al massimo, i creator e gli utenti più esigenti. Anche in questo caso, ASUS mantiene la distinzione tra i Vivobook S ed i Vivobook Pro, garantendo novità per entrambe le famiglie di laptop che possono contare su di un comparto tecnico aggiornato ed integrato con tutte le ultime novità del settore.

Tra i nuovi modelli del 2022 segnaliamo il Vivobook Pro 16X OLED, il 15X OLED ed il 14X OLED dotati, rispettivamente, di display da 16 pollici, 15,6 pollici e 14,5 pollici. Ci sono poi i Vivobook Pro 16 OLED e 15 OLED, rispettivamente con display da 16 pollici e da 15,6 pollici di diagonale. Da notare che il 16X OLED propone il primo display OLED 3.2K 120 Hz da 16 pollici al mondo.

A disposizione dei nuovi laptop di casa ASUS troviamo, ancora una volta, i processori Intel Core di 12° generazione e i processori AMD Ryzen 6000. Ci sono anche le schede video NVIDIA GeForce RTX fino alla RTX 3070 Ti. Grazie all’applicazione della tecnologia ASUS IceCool Pro, inoltre, la gamma Vivobook può beneficiare di un TDP combinato (CPU + GPU) fino a 140 W.

I nuovi ASUS Vivobook S punta a conquistare il mercato dei laptop thin and light garantendo una CPU con TDP di 45 W. La nuova gamma 2022 include il Vivobook S 14X OLED da 14,5 pollici, il Vivobook S 16X OLED da 16 pollici, il Vivobook S 14 OLED da 14 pollici e il Vivobook S 15 OLED da 15,6 pollici. L’offerta, quindi, va a coprire tutti i segmenti di mercato, per soddisfare appieno le esigenze degli utenti.

Per quanto riguarda le specifiche, abbiamo CPU fino a Intel Core i7 12700H di dodicesima generazione (con certificazione Intel Evo su modelli selezionati) o AMD Ryzen 9 6900HX con grafica Intel Iris Xe oppure AMD Radeon. I nuovi Vivobook S sono tra i primi laptop della categoria a poter contare su CPU con TDP di 45 W. Da notare anche la presenza di display OLED NanoEdge con risoluzione fino a 4K e tempo di risposta di appena 0,2 ms.

Prezzi e disponibilità dei nuovi ASUS Zenbook e Vivobook 2022

Le gamme ASUS Zenbook e Vivobook in versione 2022 inizieranno ad arrivare sul mercato a partire dal prossimo mese di giugno, anche in Italia. Si parte con lo Zenbook 14 OLED che sarà disponibile da giugno a partire da 999 euro. Successivamente, toccherà allo Zenbook 14X OLED Space Edition che sarà disponibile in Italia a partire da fine luglio con prezzi da 1.500 euro.

Nel corso del mese di settembre, invece, arriveranno sul mercato i nuovi Zenbook Pro 16 OLED, con prezzi da 3.200 euro, ed anche lo Zenbook Pro 14 Duo OLED, disponibile con prezzi da 2.000 euro. L’ultra-leggero Zenbook S 13 OLED sarà disponibile, invece, tra ottobre e novembre con un prezzo di partenza di 1.400 euro. Per quanto riguarda la gamma Vivobook, invece, è confermato l’arrivo tra ottobre e novembre del Vivobook Pro 16X OLED che sarà disponibile a partire da 1.500 euro.

Maggiori dettagli sulla gamma completa e sui relativi prezzi di tutte le varianti Zenbook e Vivobook in arrivo sul mercato saranno rivelati successivamente.

Leggi anche: I notebook ASUS ROG 2022 sono arrivati in Italia: le novità, i modelli e i prezzi