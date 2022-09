È da tanto tempo ormai che si moltiplicano le voci sulla volontà di Apple di realizzare un primo iPad con display OLED e le più recenti parlano del tipo di tecnologia che dovrebbe essere utilizzata al fine di ottenere vantaggi significativi in termini di luminosità e di longevità del pannello.

In particolare, un nuovo report di The Elec suggerisce che il primo iPad OLED utilizzerà un sistema twin-layer (a doppio strato), con Apple che dovrebbe affidare la fornitura dei pannelli a Samsung Display e LG.

iPad OLED: un percorso lungo quattro tappe

Già diversi mesi addietro avevamo escluso il lancio di un iPad con display OLED nel 2022, allargando però il discorso al presente e al futuro del colosso di Cupertino nel tentativo di delinearne i piani. Ebbene, in una ipotetica roadmap dei display dei dispositivi di Apple era possibile individuare quattro “tappe” fondamentali:

IPS LCD con retroilluminazione convenzionale: questo è il sistema più vecchio ancora oggi utilizzato sui Mac meno recenti e sugli iPhone più economici IPS LCD con retroilluminazione miniLED: un salto già compiuto da Apple nel segmento iPad Pro e poi a seguire anche sugli ultimi MacBook Pro. Tale tecnologia porta vantaggi in termini di neri più profondi e bianchi più brillanti e riesce già a fare una notevole differenza. OLED: la tecnologia OLED non è esattamente una novità, tanti altri produttori la impiegano da molti anni e anche Apple l’ha già impiegata su numerosi prodotti, a partire dagli Apple Watch e poi passando agli smartphone da iPhone X in poi (lasciando però fuori i modelli più economici). Il colosso di Cupertino non ha ancora compiuto il grande passo con gli schermi più grandi, vale a dire con gli iPad e i MacBook, ma la finestra temporale di questo upgrade dovrebbe essere quella 2023-2026. MicroLED: il momento ultimo di questa evoluzione dovrebbe essere rappresentato dalla tecnologia microLED. A dispetto del nome che sembra suggerire una somiglianza con il funzionamento dei miniLED, si tratta in realtà di una tecnologia molto diversa e che potrebbe essere sinteticamente descritta come una versione molto più avanzata e complessa degli attuali OLED. Tra i principali vantaggi di questa tecnologia si possono segnalare migliori luminosità ed efficienza energetica e il superamento del fastidioso problema del burn-in. L’interesse di Apple verso la tecnologia microLED risale quasi ad un decennio fa, tuttavia si tratta di una tecnologia ancora nelle prime fasi del suo sviluppo (in tempi non sospetti, è stata Samsung a parlarne). Alla stregua di quanto avvenuto con gli OLED, anche in questo caso è lecito aspettarsi da parte di Apple una partenza dagli schermi più piccoli — i.e. Apple Watch e iPhone — e un successivo coinvolgimento di quelli più grandi (ovvero iPad e Mac).

Per quanto riguarda i lanci di nuovi iPad, l’evento del mese di ottobre dovrebbe essere teatro del lancio di almeno un nuovo modello, tuttavia abbiamo già detto che per il 2022 sembra escluso il passaggio agli schermi OLED.

iPad OLED: tecnologia a doppio strato

Del primo iPad con schermo OLED si era parlato nei giorni scorsi quando un report aveva suggerito l’utilizzo di un rivestimento ibrido in vetro-poliammide. Questa volta, invece, The Elec riporta di un’avanzata tecnologia OLED a doppio strato (“two stack tandem OLED”) sviluppata sia da LG che da Samsung.

I vantaggi di avere due strati di pixel anziché uno sarebbero legati alla luminosità dello schermo e all’estensione della sua vita. Proprio il fattore della longevità sarebbe decisivo per l’adozione di pannelli OLED su tablet e PC (dunque iPad e Mac), che in genere vengono utilizzati più a lungo rispetto agli smartphone. Inoltre, tale tecnologia a doppio strato sarebbe compatibile con pannelli ibridi come quello oggetto del report menzionato sopra.

La fonte parla di un primo iPad OLED atteso al lancio nel 2024 e, come già avvenuto con la tecnologia miniLED, anche in questo caso il debutto dovrebbe avvenire con la linea iPad Pro.

