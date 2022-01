Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Apple – dalla crescita dei servizi al potenziamento di Fitness+, passando per le indiscrezioni sul conto degli iPhone 14 e dell’economico iPhone SE 2022 – e oggi l’argomento è rappresentato dal binomio iPad-OLED: a quanto pare anche per quest’anno dovremo metterci l’anima in pace, ma la speranza rimane ancora viva per un futuro non troppo lontano.

Quali display per gli iPad presenti e futuri

I display degli iPad di Apple si stanno evolvendo e il prossimo step, quello atteso da tanti utenti e addetti ai lavori, è rappresentato chiaramente dal passaggio alla tecnologia OLED.

Per gli iPad Pro delle precedenti generazioni, Apple aveva giocato sul sicuro con pannelli IPS LCD e retroilluminazione LED convenzionale.

La generazione attuale – di cui trovate a questo link la nostra recensione –, pur senza cambiare tipologia di pannello, ha portato la grande novità della retroilluminazione MiniLED (oltre che del processore Silicon M1).

Sul lungo termine, si è già detto della volontà di Apple di puntare sulla tecnologia microLED, una sorta di anello mancante tra OLED e LCD. Resta però molta incertezza sulle tempistiche: da una parte, il debutto della tecnologia dovrebbe avvenire su Apple Watch; dall’altra, ora come ora non ci sono informazioni su quando potremmo vedere un MacBook o un iPad con microLED, potrebbero volerci ancora anni prima che ciò avvenga.

Nel frattempo, insomma, Apple potrebbe spostare la propria attenzione sui pannelli OLED, coi quali ha già maggiore familiarità, visto che li impiega già su Apple Watch e iPhone.

iPad con OLED: niente 2022, ma in futuro…

Un nuovo report in arrivo dalla catena di fornitura corrobora le asserzioni di Ming-Chi Kuo secondo cui i piani di lancio di un iPad dotato di display OLED nel 2022 sarebbero stati accantonati da Apple, ma aggiunge anche che i discorsi con Samsung non sarebbero definitivamente chiusi, anzi potrebbero tradursi in qualcosa di concreto più avanti, nel 2024.

Entrambe le fonti di queste informazioni concordano che a mettere i bastoni tra le ruote a Cupertino sarebbe stata l’impossibilità di raggiungere gli elevati livelli qualitativi richiesti da Apple mantenendo al contempo dei prezzi competitivi.

In particolare, The Elec ha confermato in giornata che Apple avrebbe abbandonato il precedente piano che prevedeva di portare sul mercato un iPad con display OLED già nel corso di quest’anno, senza tuttavia interrompere i discorsi già in atto con Samsung Display per il futuro.

A determinare questo ritardo sarebbe stata la richiesta particolarmente esigente di Apple: pare che il pannello voluto dal brand della mela morsicata per il proprio iPad sia ben più luminoso di uno schermo OLED convenzionale e Samsung Display, pur potendolo realizzare, non sarebbe stata in grado di venderli al prezzo proposto da Cupertino a causa di limiti degli attuali processi produttivi.

L’ostacolo di natura finanziaria, secondo la fonte, verrà comunque superato senza particolari problemi grazie ai prossimi avanzamenti tecnici: con un processo produttivo di nuova generazione, Samsung Display sarà in grado di accontentare Apple. Purtroppo, per tali progressi saranno necessari ingenti investimenti, con la conseguenza per un approdo sul mercato difficilmente se ne parlerà prima del 2024. Ecco quanto scrive testualmente la fonte:

Se Samsung Display riuscisse ad assicurarsi un ordine sufficientemente grande da parte di Apple in questo momento, potrebbe mettere a punto un piano di investimento durante il secondo trimestre e iniziare ad ordinare le attrezzature necessarie durante il terzo trimestre. In questo modo, le apparecchiature arriverebbero verosimilmente nel 2023, con un iPad dotato di display OLED atteso per il 2024.

Allo stato attuale dunque, come avete sicuramente notato, di certezze non ce ne sono, tanto più che, se davvero Apple intende puntare sui microLED, difficilmente si darà tanta pena per il “passaggio intermedio” con gli OLED.

