È stata una settimana abbastanza ricca di novità per Samsung che in occasione di due importanti e distinti eventi ha presentato tutta una serie di soluzioni innovative nel campo dei display, dalle nuove soluzioni basate sulla tecnologia MicroLED alle più disparate e innovative soluzioni basate sulla tecnologia OLED.

Scopriamo nei dettagli tutte queste novità messe in mostra dal produttore sudcoreano.

Samsung: il futuro dei MicroLED in mostra all’ISE 2022

In occasione della fiera Integrated Systems Europe (ISE) 2022 di Barcellona, Samsung ha presentato il “futuro” della tecnologia MicroLED, andando a svelare i nuovi modelli della linea The Wall, schermi versatili dalle dimensioni generose.

Nello specifico, Samsung ha presentato il The Wall 2022 e la serie The Wall All-in-One.

Di seguito vi riportiamo le parole di Hyesung Ha, Vicepresidente Esecutivo del Visual Display Business di Samsung Electronics:

“La tecnologia MicroLED definirà il futuro dell’innovazione nel campo dei display. Dal settore del lusso all’ospitalità e fino al mondo dei viaggi, il MicroLED possiede un potenziale infinito che consente alle aziende di ottenere risultati sempre migliori. L’ISE è la più grande fiera al mondo di questo tipo e siamo entusiasti di svelare qui la nostra line-up ampliata di The Wall. La tecnologia di ultimissima generazione di The Wall presenta vantaggi che superano ogni aspettativa, trasformando le imprese e aprendo la strada a nuove opportunità.”

Samsung The Wall 2022

Il prodotto più interessante e di punta per quanto riguarda la tecnologia MicroLED mostrato da Samsung all’ISE 2022 è il nuovo The Wall 2022 (modello IWB), un display MicroLED modulare capace di offrire un’esperienza di visualizzazione immersiva su uno schermo dal grande formato e dall’alta risoluzione.

Questo modello sarà disponibile in versioni con passo tra i pixel di 0,94 mm o 0,63 mm, il più ridotto in assoluto disponibile a livello globale, grazie al quale l’immagine risulterà ancora più dettagliata. Tra le altre caratteristiche rientrano il refresh rate a 120 Hz, il supporto agli standard HDR10, HDR10+ e LED HDR e la capacità di spingersi fino a 2000 nit di luminosità di picco.

Il nuovo The Wall 2022 è versatile e può essere installato per permettere di fruire film in risoluzione 4K su una diagonale da 110 pollici ma può spingersi fino agli 8K su una diagonale da 200 pollici, risultando ottimale per qualsiasi esigenza di consumatori e aziende.

Con il nuovo display MicroLED modulare, Samsung mette in campo tante tecnologie con le quali si conferma leader del settore:

Multi View

È possibile riprodurre simultaneamente sullo stesso schermo contenuti provenienti quattro sorgenti distinte, senza la necessità di ricorrere a splitter vari.

È possibile riprodurre simultaneamente sullo stesso schermo contenuti provenienti quattro sorgenti distinte, senza la necessità di ricorrere a splitter vari. Black Seal

È una tecnologia che permette di raggiungere livelli di nero molto profondi, grazie a una sottilissima pellicola riflettente che permette di ridurre al minimo i riflessi della luce esterna.

È una tecnologia che permette di raggiungere livelli di nero molto profondi, grazie a una sottilissima pellicola riflettente che permette di ridurre al minimo i riflessi della luce esterna. Elaborazione delle immagini a 20 bit

Caratterizza lo schermo con una straordinaria qualità dell’immagine e dona maggiore fluidità ai contenuti visualizzati.

Samsung The Wall All-in-One

Samsung ha presentato la nuova serie The Wall All-in-One (modello IAB) in tre versioni, tutte con risoluzione 16:9 ma con diagonali e risoluzioni diverse: 110 pollici con risoluzione 2K, 146 pollici con risoluzione 2K e 146 pollici con risoluzione 4K.

I nuovi The Wall All-in-One sono il giusto connubio tra facilità di installazione ed esperienza visiva: il primo aspetto è garantito da punti di giunzione pre-regolati e un kit di montaggio pre-assemblato che semplifica l’intero processo; il secondo aspetto è garantito dall’elaborazione a 20 bit, dalla tecnologia Black Seal e dal processore Micro AI.

I nuovi The Wall All-in-One sono spessi solo 49 mm, che diventano 59 mm con l’installazione finale (per via del supporto a muro): per garantire il massimo della pulizia alla configurazione, è possibile collegare dispositivi con ingresso diretto senza dovere ricorrere a dispositivi separati.

È inoltre possibile affiancare due schermi 4K da 146 pollici per creare un enorme display in 32:9 e mostrare affiancate più informazioni.

Le altre novità mostrate da Samsung all’ISE 2022

All’ISE 2022, tuttavia, Samsung non ha messo in mostra solo le novità relative alla tecnologia MicroLED, riservando uno spazio a tutta un’altra serie di novità sempre relative ai display.

Line-up 2022 di display per esterni

La nuova linea di display per esterni (modello OHA da 55 o 75 pollici) è stata dagli Underwriters Laboratories per garantire un’ottimale visibilità all’aperto. Si tratta di soluzioni sottili, facilmente installabili, resistenti (certificazione IP56) e prestanti. Un esempio di destinazione d’uso, proposto direttamente da Samsung, sono le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Le soluzioni dedicate al mondo dell’istruzione

Per quanto concerne il mondo dell’istruzione, Samsung ha presentato il nuovo Flip Pro 2022 (modello WMB) nei due formati da 75 o 85 pollici, una lavagna interattiva pensata per supportare insegnanti e studenti l’apprendimento ibrido. Il nuovo modello è dotato di una porta USB Type-C, che fornisce controlli video e alimentazioni (ricarica a 65 W) integrati, e presenta alcuni sensori per il controllo della luminosità oltre a quattro altoparlanti, frontali e posteriori. Al display si possono connettere, in modalità wireless, fino a 50 dispositivi grazie a SmartView+.

Per maggiori informazioni e per un’esperienza virtuale su tutte le novità messe in mostra da Samsung all’ISE 2022, il produttore sudcoreano ha allestito un portale dedicato sul proprio sito.

Alla display Week, Samsung mostra i muscoli coi suoi display OLED

Da Barcellona ci spostiamo a San Jose, California, dove in occasione della Display Week 2022, altra importantissima fiera del settore, Samsung ha mostrato i muscoli, svelando i concept di tanti nuovi display con tecnologia OLED per moltissime destinazioni d’uso, dai dispositivi pieghevoli (smartphone, tablet, console portatili), ai notebook, ai sistemi di infotainment delle automobili.

Samsung svela un pannello OLED per laptop con refresh rate a 240 Hz

Samsung Display ha presentato il suo primo display OLED per laptop con refresh rate a 240 Hz, pensato per notebook da gaming di fascia alta, tanto da avere già stuzzicato l’interesse di Razer che sarà tra i primi produttori a portarlo al debutto sul mercato (probabilmente con il computer da gaming Razer Blade 15, atteso per l’ultimo trimestre dell’anno).

Si tratta di un pannello OLED da 15 pollici con risoluzione QHD e, come detto, refresh rate a 240 Hz, che supporterà anche gli standard HDR10+ e Dolby Vision. Grazie al tempo di risposta immediato della tecnologia, questo display consentirà di raggiungere prestazioni superiori rispetto a quelle possibili con pannelli LCD a 360 Hz.

Samsung Flex S & G, Flex Gaming e Slidable Wide: nuove soluzioni per dispositivi pieghevoli

Oltre al pannello OLED a 240 Hz per laptop, il gigante tecnologico sudcoreano ha ritagliato un cospicuo spazio a tutte le soluzioni destinate ai dispositivi pieghevoli del futuro.

Si parte con i Samsung Flex G & Flex S, display OLED pieghevoli, capaci di essere piegati più di una volta. Il primo (Flex G) può essere piegato due volte verso l’interno con l’obiettivo di rendere ancora più portabile un dispositivo mobile; il secondo (Flex S) può essere piegato, indistintamente, verso l’esterno o verso l’esterno.

Samsung Flex Gaming è un altro pannello OLED pieghevole, stavolta “classico” (ovvero a piega centrale), pensato per essere sfruttato nelle console di gioco portatili. Al prototipo mostrato sono connessi due controller di gioco, in stile Nintendo Switch.

Oltre ai display OLED pieghevoli, Samsung ha mostrato i prototipi di display OLED scorrevoli. Il primo è un display scorrevole da 6,7 ​​pollici, in grado di estendersi verso l’alto, a differenza dei display scorrevoli esistenti che si estendono solo orizzontalmente. Questa capacità potrebbe migliorare l’esperienza utente durante la lettura di documenti, la navigazione sul Web e lo scorrimento delle app dei social media su smartphone o tablet.

Infine, è stato mostrato in anteprima Slidable Wide, un display scorrevole capace di espandersi, scorrendo orizzontalmente da sinistra verso destra, da 8,1 pollici fino a 12,4 pollici, in base alle esigenze dell’utente.

Il produttore sudcoreano mostra la nuova generazione di schermi OLED per le auto connesse

Dulcis in fundo, alla Display Week, Samsung ha presentato giganteschi schermi OLED per le auto del futuro. Si tratta di schermi che fanno parte della gamma “Digital Cockpit” del produttore sudcoreano, pensati ad hoc per gli infotainment e il quadro strumenti di auto connesse e veicoli elettrici.

Questi pannelli OLED di nuova generazione, disponibili in tre dimensioni, da 7, 12,3 o 15,7 pollici, sono ricoperti da vetro e sono modellabili in varie forme. Oltre alle cornici sottili e ai neri perfetti, la tecnologia OLED gli permette di garantire immagini nitide e luminose, migliorando la qualità e la visibilità dei contenuti. L’arrivo sui veicoli di questa tipologia di schermi alzerà di parecchio l’asticella, risultando un bene per i consumatori.

In futuro potremmo vedere alcune di queste tecnologie di visualizzazione sui dispositivi Samsung Galaxy, ma, chiariamo subito, non è possibile fare delle previsioni su quando ciò diventerà realtà: potrebbero volerci anni.

In ogni caso, il colosso sudcoreano si conferma pioniere per quanto concerne i display con tecnologia OLED. Con queste nuove soluzioni, unite alle novità con tecnologia MicroLED, Samsung ha completamente rinnovato il proprio portafoglio di soluzioni applicabili in praticamente qualsiasi ambito.