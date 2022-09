Il lancio di OnePlus Nord Watch sembra imminente poiché recentemente è stato individuato nel database del Bluetooth Special Interest Group (SIG) che ha rivelato la connettività Bluetooth 5.2.

Oggi il noto informatore Mukul Sharma ha condiviso tramite Twitter il design completo della versione rettangolare del prossimo smartwatch di OnePlus.

Svelato il design completo di OnePlus Nord Watch

La nuova immagine pubblicata dal leaker visibile in copertina evidenzia che OnePlus Nord Watch sfodera il tipico design rettangolare con un cinturino dall’aspetto unico e che il dispositivo indossabile sarà disponibile nelle tre opzioni di colore nero, bianco e oro.

Le immagini di oggi sono coerenti con dei render precedentemente trapelati di OnePlus Nord Watch, quindi potrebbe avere un display con risoluzione di 368×448 pixel.

Stando alle voci di corridoio OnePlus Nord Watch offrirà il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e della concentrazione di ossigeno nel sangue. Il nuovo smartwatch dovrebbe arrivare con design sia circolare che rettangolare ed essere accompagnato da una nuova app chiamata OnePlus N Health.

Il dispositivo dovrebbe debuttare in India a un prezzo corrispondente compreso tra 62 e 100 euro, ma al momento non sappiamo se OnePlus abbia in programma di lanciare lo smartwatch anche in Europa.

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus Buds Pro: queste sono le cuffie di punta dell’azienda