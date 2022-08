Torniamo a parlarvi di OnePlus Nord Watch, dopo avervi riportato nella giornata di ieri quelle che erano le ultime indiscrezioni trapelate, oggi possiamo dare uno sguardo ad alcuni render del futuro smartwatch e al suo presunto prezzo di lancio

OnePlus Nord Watch dovrebbe essere disponibile in due modelli, sia circolari che rettangolari

Sembra che l’azienda sia intenzionata a soddisfare i gusti di quanti più utenti possibile visto che, stando a quanto riporta Mukul Sharma insieme ai colleghi di 91mobiles, OnePlus Nord Watch arriverà sul mercato con due modelli, in cinque varianti differenti: tre con quadranti circolari e due con quadranti rettangolari.

Le versioni con display rettangolare supporteranno risoluzioni di 240 x 280 e 368 x 448, mentre per quanto riguarda le varianti circolari 240 x 240 e 390 x 390. Ancora non si conoscono le tempistiche di commercializzazione, ma il leaker azzarda un prezzo di lancio per il mercato indiano di 5.000 Rs (circa 61 euro al cambio attuale).

Diamo ora uno sguardo alla presunta estetica degli smartwatch in questione, il primo modello di OnePlus Nord Watch con quadrante circolare presenta due pulsanti sul lato destro e una sorta di bordo protettivo sullo schermo (possibile indizio di una versione rugged) con linee tratteggiate per indicare i minuti.

Il secondo modello con quadrante rotondo, presumibilmente disponibile in due misure diverse, ha un design molto simile al precedente, senza però il bordo protettivo di cui sopra, né linee tratteggiate.

Passando invece al terzo modello con display circolare, questo presenta un’estetica molto simile al modello di precedente generazione, OnePlus Watch, con una evidente differenza: scompaiono i due pulsanti laterali in favore di un classico controller circolare, sempre posto sul lato destro dello smartwatch.

Passiamo ora ai due modelli con quadrante rettangolare le cui differenze principali, oltre probabilmente alla dimensione del quadrante, risiedono in piccoli dettagli estetici: il primo presenta un pulsante circolare sul lato destro del dispositivo di colore nero, mentre sul secondo è colorato di bianco; inoltre vi sono differenze anche per quanto riguarda i cinturini e il loro sistema di aggancio al corpo dello smartwatch.

Concludiamo con un piccolo sguardo alla presunta interfaccia utente dei modelli con quadrante rettangolare.

Insomma questo è quanto sappiamo al momento del futuro OnePlus Nord Watch, nei prossimi giorni trapeleranno sicuramente altre informazioni, magari più dettagliate e con qualche accenno alle specifiche e alla data di lancio, perciò continuate a seguirci.

