Da settimane si susseguono in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di OnePlus Nord Watch, orologio intelligente che il produttore cinese si prepara a lanciare sul mercato.

E che la presentazione ufficiale di questo smartwatch si stia avvicinando a grandi passi ci viene confermato dalla recente apparizione del device nel database del Bluetooth Special Interest Group (SIG).

OnePlus Nord Watch è stato certificato dal Bluetooth SIG

Stando a quanto si apprende, il nuovo smartwatch di OnePlus ha come codice modello la sigla OPBBE221 ed è in grado di supportare la connettività Bluetooth 5.2, che potrà essere sfruttata per collegare il device allo smartphone e per godere delle funzionalità offerte dalla nuova applicazione OnePlus N Health (la companion app realizzata dal produttore cinese).

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di OnePlus Nord Watch vi dovrebbero essere 5 varianti con due distinti profili per quanto riguarda il design: tre modelli dovrebbero avere un quadrante di forma circolare (con uno schermo con risoluzione 240 x 240 pixel o 390 x 390 pixel) mentre altri due dovrebbero sfoggiare un quadrante di forma rettangolare (con uno schermo con risoluzione 240 x 280 pixel o 368 x 448 pixel).

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartwatch di OnePlus vi dovrebbero essere il sensore per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio della frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno.

OnePlus Nord Watch dovrebbe essere lanciato in due colorazioni (nera e bianca) e dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 62 e i 100 euro. Resta da capire se il produttore abbia in programma di lanciare lo smartwatch anche in Europa e, in caso affermativo, se tale fascia di prezzo verrà confermata pure per il Vecchio Continente.

