Non è la prima volta che su queste pagine vi parliamo di OnePlus Nord Watch, uno smartwatch presunto che già lo scorso marzo si vociferava fosse pronto al debutto. Così non è stato perché circa un mese dopo, nonostante emergevano nuove indiscrezioni e dettagli al riguardo che ne confermavano l’esistenza e un imminente arrivo sul mercato, di OnePlus Nord Watch non c’era ancora traccia.

Di tempo ne è passato ormai, ma ora qualcosa di più concreto è emerso grazie ad alcuni riferimenti nel codice e alle immagini emerse dall’app companion N Health di OnePlus che ne svela il design e alcune funzionalità. Ma scopriamolo meglio nei dettagli.

OnePlus Nord Watch: tutto quello che sappiamo finora

Rispetto a OnePlus Watch, già si nota dalla miniatura dell’app N Health che il design è completamente diverso. Addio alle vecchie forme tonde e spazio a un design rettangolare, squadrato diciamo, con i soliti bordi curvi à la Apple Watch. Si nota bene la presenza di un pulsante fisico a lato e dei cinturini sostituibili.

Lato design non c’è altro per ora. Ma gli screenshot dell’app condivisi da Mukul Sharma su Twitter, la fonte del tutto, ci sono utili anche per conoscere diverse funzioni di cui questo OnePlus Nord Watch dovrebbe essere dotato. Oltre al lettore della frequenza cardiaca, presenza costante su qualsiasi indossabile ormai, questo smartwatch dovrebbe essere dotato anche di un lettore SpO2 (per misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue), sarebbe in grado di monitorare il sonno e di essere personalizzabile a piacimento grazie a una serie di watch faces selezionabili dall’app.

Nulla di particolare dunque, ma questo è quanto si evince dagli screenshot qui sopra. Dal codice, emergono tuttavia altri dettagli che indicano la presenza su questo presunto OnePlus Nord Watch di un chip GPS, di vari sport (alcuni dei quali riconoscibili e tracciabili automaticamente) e degli avvisi per tenersi idratati, fra le altre cose.

Dunque, pur essendo semplici indiscrezioni pare evidente si tratti di uno smartwatch completo. Non sappiamo quando e se arriverà anche in Italia, né a quali prezzi, ma la fonte scommette su un debutto vicino in India, e nonostante siano mesi che si parla di lanci imminenti per OnePlus Nord Watch, pare che ora ci siamo per davvero.

In copertina OnePlus Watch (qui per la nostra video recensione dedicata)

