Manca ormai pochissimo alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 14 da parte di Apple, fissata per il 7 settembre alle ore 19, e quello che dovrebbe essere il design dei nuovi smartphone non dovrebbe riservare grosse sorprese e non dovrebbe distinguersi più di tanto dai modelli precedenti. Alla luce di tutto ciò alcuni tra voi potrebbero domandarsi se la custodia che già utilizzate andrà bene sul prossimo iPhone, la risposta pare essere un secco no.

Sembra che le custodie degli iPhone 13 non andranno bene per i prossimi iPhone 14

Apple ha puntato molto nel corso degli anni su l’iconico design dei propri prodotti, in modo da renderli immediatamente distinguibili dalla massa; il design degli iPhone inoltre, di rado ha subito stravolgimenti particolari nelle linee (soprattutto da iPhone 12 in poi), cosa che sembra si ripeterà con la nuova gamma di smartphone in arrivo.

Dando per assodata la somiglianza dei nuovi modelli con la precedente generazione (salvo smentite dell’ultimo momento), è lecito interrogarsi sull’eventuale compatibilità dei vecchi accessori. Il noto leaker Ice Universe ha condiviso alcune immagini su Twitter, nelle quali si può vedere l’esito della prova di una custodia per iPhone 14 Pro su un iPhone 13 Pro.

Will the iPhone 14 Pro case work with the iPhone 13 Pro?

The answer is: not suitable. pic.twitter.com/WvznQnkgOa — Ice universe (@UniverseIce) September 5, 2022

Come potete notare dalle immagini, nonostante la cover sembri adattarsi alle linee generali dello smartphone, i ritagli dei connettori e del comparto fotografico non combaciano, rendendo di fatto non riutilizzabili i vecchi accessori.

Perché Apple dovrebbe apportare modifiche così leggere al design generale dei propri dispositivi, preoccupandosi però di renderli incompatibili con le custodie della generazione precedente? Semplice, perché è Apple. Il colosso di Cupertino non ha mai fatto segreto dell’esclusività dei propri prodotti, anzi ha sempre cercato di trasmettere una sensazione quasi mistica attorno a loro. Volete acquistare un iPhone 14? Allora dovrete acquistare anche una nuova cover, e se la vostra intenzione è quella di comprare il nuovo smartphone appena sarà disponibile, sappiate che le uniche custodie sul mercato saranno quelle originali, visto che solitamente quelle compatibili (e molto più economiche) sono disponibili qualche tempo dopo.

Ecco le presunte prime custodie disponibili al lancio per iPhone 14

Se dunque siete soliti proteggere il vostro nuovo iPhone con una custodia, come già detto inizialmente dovrete necessariamente affidarvi a quelle originali di Apple; avevamo già avuto modo di dare un’occhiata al design e alle colorazioni delle custodie in questione, ora arrivano ulteriori conferme.

Le immagini che potete vedere nella galleria qui sopra sono state condivise dall’utente Twitter Majin Bu, già conosciuto per fughe di notizie di questo tipo; le immagini sembrano provenire da qualche rivenditore, già in possesso degli accessori ufficiali Apple. Le foto condivise ci consentono di dare un primo sguardo alle colorazioni delle future cover, così suddivise:

custodie in pelle -> Bright orange, brown, golden brown, midnight blue, black, fir green

custodie in silicone -> Midnight, succulent, chalk pink, red, lilac, sun glow, storm blue, elderberry

Prendete con le pinze i nomi associati alle varie colorazioni, che potrebbero comunque avere una denominazione ufficiale diversa al lancio, ma i colori dovrebbero essere questi. Insomma, considerando che probabilmente non potrete riutilizzare la vostra vecchia cover sul nuovo iPhone, non vi resta che iniziare a dare un’occhiata e scegliere il nuovo colore.

