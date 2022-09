Il chiacchierato abbonamento di Netflix supportato dalla pubblicità potrebbe arrivare prima di quanto vociferato per anticipare l’analogo piano in arrivo per Disney+.

Secondo quanto riportato da Variety, Netflix avrebbe in mente di lanciare il nuovo piano a prezzo ridotto supportato dalla pubblicità il 1 novembre in alcuni mercati tra i quali Stati Uniti, Canada, Francia e Germania.

L’abbonamento Netflix supportato dalla pubblicità potrebbe debuttare l’1 novembre

Il nuovo piano più economico di Netflix era atteso all’inizio del 2023, tuttavia il colosso dello streaming avrebbe deciso di anticipare la piattaforma concorrente Disney+ che dovrebbe lanciare il suo abbonamento supportato dalla pubblicità a partire dall’8 dicembre 2022, inizialmente soltanto negli USA.

Netflix ha commentato il report affermando che l’azienda non ha ancora preso alcuna decisione in merito all’abbonamento a prezzo ridotto supportato dalla pubblicità, ma secondo quanto riportato da Variety, Netflix e il suo partner pubblicitario esclusivo Microsoft avrebbero già chiesto agli inserzionisti di presentare le loro prime offerte la prossima settimana per sondare il mercato.

Stando a un rapporto di Bloomberg della scorsa settimana, Netflix ha in programma di includere circa quattro minuti di annunci all’ora e intende mostrarli prima e nel mezzo del contenuto in riproduzione, con un significativo risparmio per coloro che sceglieranno il piano più economico.

