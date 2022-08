Bloomberg torna a parlare di Netflix e in particolare del chiacchierato piano supportato dalla pubblicità. Secondo quanto riferito la nuova opzione potrebbe offrire un risparmio significativo e potrebbe essere lanciata entro la fine dell’anno in alcuni mercati.

Secondo il rapporto Netflix ha in programma di includere circa quattro minuti di annunci all’ora e intende mostrarli prima e nel mezzo del contenuto in riproduzione.

Bloomberg afferma che l’azienda punta a lanciare il piano supportato dalla pubblicità in mezza dozzina di mercati nell’ultimo trimestre di quest’anno e di espanderlo all’inizio del 2023.

L’abbonamento con pubblicità di Netflix potrebbe costare da 7 a 9 dollari al mese

Stando a quanto riportato da Bloomberg l’abbonamento supportato dalla pubblicità di Netflix potrebbe costare tra i 7 e i 9 dollari al mese.

In un’e-mail inviata a The Verge , il portavoce di Netflix Kumiko Hidaka ha affermato che il rapporto di Bloomberg è solo speculazione a questo punto, affermando che la società è ancora agli inizi della valutazione su come lanciare l’abbonamento più economico supportato dalla pubblicità e che non è stata ancora presa alcuna decisione in merito.

Tuttavia vale la pena ricordare che Netflix sta attraversando un momento particolarmente dedicato, tra la perdita di abbonati, aumenti dei prezzi, limitazioni alla condivisione delle password e non ultima la concorrenza con gli altri servizi di streaming, tra cui Disney+ che ha in programma di lanciare il piano supportato dalla pubblicità a dicembre.

