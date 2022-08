Il settore dello streaming di contenuti multimediali è sempre più competitivo e anche colossi del calibro di Disney+ devono studiare delle nuove soluzioni per tenere a bada la concorrenza.

Da tempo si vocifera del possibile lancio da parte di Disney+ di un piano abbonamento supportato dalla pubblicità e nelle scorse ore il colosso statunitense ha annunciato che questa offerta sarà disponibile a partire dall’8 dicembre 2022, inizialmente soltanto negli USA.

Il colosso dello streaming ha anche reso noto che per quella data sarà disponibile negli Stati Uniti una nuova e completa lista di piani di abbonamento pure per Hulu, ESPN+ e Disney Bundle, in modo da offrire agli utenti la massima flessibilità nella scelta di un’opzione adatta alle loro esigenze.

Come cambia Disney+ con la pubblicità

Purtroppo c’è anche una brutta notizia: sempre a partire da giovedì 8 dicembre 2022 sarà aumentato il costo dell’attuale abbonamento, Disney+ “Premium”, che passerà da 7,99 dollari al mese a 10,99 dollari al mese (109,99 dollari in caso di pagamento annuale).

L’abbonamento Disney+ “Basic”, ossia quello con annunci pubblicitari, costerà 7,99 dollari al mese (quanto l’abbonamento attualmente disponibile) e non sarà possibile stipularlo su base annuale.

L’abbonamento supportato da annunci pubblicitari non è una sorpresa, in quanto il colosso statunitense già all’inizio di quest’anno ha anticipato di avere in programma di lanciare tale soluzione entro la fine del 2022.

Del resto, anche uno dei principali concorrenti come Netflix ha in programma di lanciare un abbonamento con gli annunci pubblicitari e ciò dovrebbe avvenire nel 2023, sebbene ancora non sia chiaro se sarà adottata la medesima soluzione di Disney+ o se vi saranno delle limitazioni.

Stando a quanto è emerso nei mesi scorsi, gli annunci pubblicitari su Disney+ dovrebbero essere contenuti entro i 4 minuti ogni ora, in modo da non rendere frustrante l’esperienza di utilizzo della piattaforma.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scorprire se e quando questa soluzione arriverà anche in Italia e se già a dicembre gli aumenti previsti negli Stati Uniti arriveranno anche nel nostro Paese (ove l’abbonamento ha un costo di 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro all’anno).

