Sono passati quasi due anni dalla presentazione di Garmin Venu Sq, uno smartwatch che strizza l’occhio agli sportivi e che ora si sta preparando a lasciare spazio al suo erede. Considerando il modello presente sul mercato anche Garmin Venu Sq 2 non dovrebbe essere uno sportwatch vero e proprio, in stile Fenix 7, Enduro 2, o Forerunner 255 e 955 per intenderci, ma ce lo aspettiamo piuttosto come prossimo alla famiglia dei Vivoactive e dei Venu, per l’appunto.

Lo confermano le ultime indiscrezioni emerse, fra cui spicca una novità importante: la presenza di uno schermo AMOLED al posto del vecchio LCD. Comunque, ecco le specifiche, le immagini e tutte le altre informazioni trapelate di questo nuovo smartwatch Garmin.

Le prime immagini e specifiche di Garmin Venu Sq 2

Grazie a una corposa fuga di notizie scopriamo oggi un sacco di dettagli sul nuovo Garmin Venu Sq 2, seppur presunti, s’intende. Secondo quanto riportano i colleghi di WinFuture.de questo smartwatch si presenta con un display squadrato AMOLED, più grande del 17% rispetto al suo predecessore: da 1,41 pollici di diagonale e con una risoluzione di 360 x 360 pixel.

Un bel salto dovrebbe garantirlo anche in termini dell’autonomia, raddoppiata secondo quanto emerso rispetto a Venu Sq, che promette fino a 6 giorni in modalità smartwatch e fino a 14 ore in modalità GPS.

Garmin Venu Sq 2 dovrebbe garantire monitoraggio continuo dei principali parametri vitali, compresa la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, il sonno e le attività sportive: 25 le modalità integrate, si vocifera, oltre agli esercizi cardio, yoga, HIIT e Pilates.

Per il resto, si parla della possibilità di pagare direttamente con lo smartwatch tramite NFC e Garmin Pay (una funzione presente anche sul modello attuale), di ascoltare la musica memorizzata sullo smartwatch (tramite Spotify, Amazon Music o Deezer) e di registrare le proprie attività tramite GPS, s’intende.

Garmin Venu Sq 2 dovrebbe presentarsi con un design più curato e minimale, in diverse colorazioni alcune delle quali abbinate a dei cinturini in silicone con la medesima trama del suo predecessore. Considerando i render emersi dovrebbe arrivare in una con la scocca in nero, oro, grigio e verde chiaro.

Previous Next Fullscreen

Mentre per quel che riguarda i prezzi la fonte parla di un listino europeo nell’ordine dei 269 euro per la versione standard e di 299 euro per la variante Music. Vi terremo in ogni caso aggiornati a tempo debito, ma a questo punto è lecito aspettarsi il lancio effettivo a stretto giro.

Forse ti sei perso: i migliori sportwatch del mese, la nostra selezione aggiornata