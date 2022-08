Dopo l’illustre acquisizione di Bungie all’inizio di quest’anno, Sony ora ha annunciato l’acquisizione di Savage Game Studios, azienda specializzata nei giochi per dispositivi mobili.

L’obiettivo del colosso tecnologico giapponese è quello di diversificare la sua offerta videoludica sviluppando giochi anche per PC e dispositivi mobili, oltre che per le sue console.

In quest’ottica Sony ha annunciato anche la nuova divisione PlayStation Studios Mobile che porterà l’esperienza videoludica della casa su smartphone e tablet.

Sony PlayStation Studios Mobile debutta con l’acquisizione di Savage Game Studios

I co-fondatori di Savage Game Studios hanno precedentemente lavorato presso realtà del calibro di Zynga, Insomniac e Wargaming e attualmente hanno in cantiere un nuovo gioco di azione che probabilmente sarà basato sul format di Fortnite, Apex Legends e simili.

Hermen Hulst, capo di Sony PlayStation Studios, ha affermato tramite Twitter che la società è orgogliosa delle sue prossime opere per PC che dovrebbero offrire ai giocatori senza una console Playstation la possibilità di provare giochi come Uncharted: Legacy of Thieves Collection e Marvel’s Spider-Man.

Sony sta quindi cercando di raggiungere un nuovo pubblico seguendo l’esempio di altri importanti sviluppatori di videogiochi che hanno portato i loro titoli sulle piattaforme mobili con ottimi profitti. È il caso ad esempio di PUBG Mobile e Call of Duty Mobile.

Potrebbe interessarti: Alla fine Sony ha ceduto, via agli aumenti di prezzo di PlayStation 5