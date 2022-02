Le mega acquisizioni in campo videoludico proseguono a grandi falcate. Dopo l’affare Microsoft – Activision Blizzard da 68,7 miliardi di dollari annunciato una decina di giorni fa, Sony risponde con un importante acquisto nel settore.

Il colosso giapponese sta infatti portando avanti la trattativa da 3,6 miliardi di dollari per acquisire Bungie, lo sviluppatore di Destiny, nonché creatore della saga di Halo.

Bungie continuerà a essere uno studio ed editore multipiattaforma e indipendente, e siederà al fianco degli sviluppatori PlayStation Studios di Sony.

Bungie continuerà a essere multipiattaforma e indipendente

Bungie non svilupperà alcun gioco né contenuto esclusivamente per Playstation, ma continuerà a rendere disponibili i suoi prodotti per tutte le piattaforme come prima.

In particolare l’esperienza con Destiny 2 rimarrà completamente invariata e non verrà in nessun modo influenzata dall’acquisizione di Bungie da parte di Sony, quindi nulla cambierà né per quanto riguarda il Cross Play, né sul fronte delle stagioni, eventi, pacchetti o espansioni. Inoltre continuerà a essere possibile giocare a Destiny su Steam, Xbox Cloud o Google Stadia.

Entrambe le società manifestano l’entusiasmo per l’operazione che grazie alle rispettive competenze unirà giocatori in tutto il mondo, famiglie di generazioni e fan su più piattaforme e mezzi di intrattenimento.

