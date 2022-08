Per ingannare l’attesa e stuzzicare ancora di più la curiosità di appassionati e addetti ai lavori, Intel ha scelto di svolgere attività promozionale per le schede grafiche Arc Alchemist, con particolare riferimento al modello A770, attraverso un’iniziativa che chiama in causa dei modder di case per PC.

In seguito ad un primo annuncio di tre modelli risalente a qualche mese fa, il rilascio delle schede grafiche Intel Arc Alchemist ha inizialmente coinvolto il solo mercato cinese, esclusivo destinatario del modello entry-level A380. Successivamente è stata la volta della prima esibizione promozionale, dell’annuncio di una serie Pro e dell’avvicinamento al mercato USA, con l’ufficialità di pochi giorni addietro.

Intel Arc A770: così si punta a farla conoscere

Adesso, il produttore ha scelto di rivolgersi allo streamer Robeytech per un’iniziativa promozionale che vede l’ambita scheda grafica Arc A770 integrata e messa in mostra in crezioni di modder di case per PC.

Le tre creazioni portano le firme di LiquidHaus, Blue Horse e PC Werkz e chiaramente sono state progettate in maniera tale da rendere omaggio a Intel, con i colori blu e viola che dominano la scena. Si tratta di tre sistemi aventi ognuno un proprio fascino, con sistemi di raffreddamento a liquido che sono funzionali ad esaltare il design della GPU di Intel.

Nel contesto di questa campagna mediatica, Intel ha dato il via alla promozione Gamer Days, in programma dal 25 agosto al 30 settembre. I partecipanti avranno la possibilità di portarsi a casa un sistema realizzato da LiquidHaus, con soluzioni che in alcuni casi toccano la vertiginosa soglia dei diecimila dollari.

Le aspettative che le schede grafiche Arc di Intel saranno chiamate a soddisfare saranno davvero elevate (e le prime prove del modello entry-level non hanno esattamente entusiasmato) e quest’attesa prolungata — figlia di problemi di varia natura — non fa che incrementare la pressione su Intel. Del resto, se il produttore ha deciso di spingere l’acceleratore della campagna mediatica, probabilmente è un segno che finalmente ci siamo.

