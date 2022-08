Intel continua lo sviluppo della sua gamma di schede video con il lancio sul mercato americano della nuova Intel Arc A380, uno dei modelli entry level della line-up di GPU per PC desktop dell’azienda che, ricordiamo, ha fatto il suo ingresso sul mercato delle schede video (sia per notebook che per desktop) nei mesi scorsi.

La nuova Intel Arc A380 ha debuttato un paio di mesi fa in Cina ed oggi arriva anche negli USA, per ora esclusivamente nella variante Challenger Arc A380 ITX firmata ASRock. Si tratta di un debutto importante in quanto arriva anche la conferma del prezzo della nuova Intel Arc A380 che va a posizionarsi nella fascia bassa del mercato con l’obiettivo di diventare il riferimento per chi cerca una scheda video economica. Ecco i dettagli completi:

La nuova Intel Arc A380 arriva negli USA con un prezzo davvero contenuto

La prima versione della Intel Arc A380 debutta ufficialmente negli USA. La nuova ASRock Challenger Arc A380 ITX è, infatti, disponibile ufficialmente sul mercato a stelle e strisce dove arriva con un prezzo di listino di 139,99 dollari. Da notare che si tratta di una versione con una sola ventola della scheda video. ASRock, come anche altri produttori partner di Intel, ha già in programma il lancio di una variante con configurazione a doppia ventola.

Il prezzo pone la nuova scheda video nella fascia bassa del mercato. La nuova GPU Intel punta a conquistare gli utenti alla ricerca di una scheda video compatta (grazie alla compatibilità con il formato ITX) ed economica ma che è comunque in grado di offrire buone prestazioni generali ed anche un po’ di gaming leggero grazie a specifiche tecniche interessanti (sempre in rapporto alla fascia di prezzo).

Ricordiamo, infatti, che la nuova Intel Arc A380 è dotata di una GPU ACM-G11 e può contare su 8 Xe Core. La scheda, inoltre, integra 6 GB di memoria video dedicata GDDR6 con Memory Bus a 96 bit ed un TPB di 75 W. Grazie a queste specifiche, la scheda video di Intel può garantire, come confermato sia dall’azienda che da alcuni benchmark di terze parti, la possibilità di giocare a 1080p e 60 fps con diversi titoli multiplayer che non richiedono un dispendio eccessivo di risorse.

In termini di prestazioni, inoltre, la Intel Arc A380 garantisce prestazioni superiori rispetto alla RX 6400 di AMD ed alla GTX 1650 di NVIDIA. Si tratta, quindi, di un buon biglietto da visita per la scheda grafica di Intel che, come sottolineato in precedenza, punta ad un target ben preciso di utenti. Resta da capire quale sarà il posizionamento in Europa della nuova Intel Arc A380, attesa al debutto nel corso delle prossime settimane.

Il listino prezzi della nuova GPU di Intel dovrebbe essere fissato tra i 150 euro ed i 200 euro (in base alla variante della scheda). Con questo posizionamento e con qualche offerta, la nuova proposta di Intel potrebbe ritagliarsi in uno spazio sul mercato anche da noi in Europa. Ne sapremo di più, di certo, nelle prossime settimane.

Intel, nel frattempo, prepara il lancio anche di schede di fascia più alta come la Intel Arc A750 che, nei primi test, mostra prestazioni di sicuro interesse anche per i videogiocatori più esigenti alla ricerca di schede in grado di gestire tutti i titoli più recenti senza problemi. Per saperne di più potete dare un’occhiata alla news qui di seguito:

