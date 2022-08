Intel ha annunciato oggi un nuovo ampliamento della sua gamma di GPU con il debutto delle nuove GPU professionali Intel Arc Pro serie A. La nuova famiglia di prodotti arriverà sul mercato in diverse varianti. I primi modelli a debuttare sono destinati al mercato dei notebook e a quello dei PC desktop con form factor ridotto. Le nuove soluzioni proposte da Intel sono dotate di hardware ray tracing, capacità di apprendimento automatico e accelerazione della codifica hardware AV1. Ecco i dettagli completi:

Intel presenta le nuove schede grafiche Arc Pro serie A

La nuova gamma di schede grafiche di Intel debutta con tre diversi modelli. Il primo è la Intel Arc Pro A30M pensata per l’ambiente mobile e per i notebook professionali. Ci sono poi due soluzioni per desktop con form factor ridotto. Si tratta della GPU Intel Arc Pro A40 (single slot) e della Intel Arc Pro A50 (dual slot).

Come evidenziato dall’azienda, le nuove Intel Arc Pro A-Series puntano ad ottenere le certificazioni con le principali applicazioni software in settori come l’architettura, l’ingegneria e le costruzioni, la progettazione e produzione. Da notare, inoltre, che le GPU Intel Arc Pro promettono un’elevata ottimizzazione per l’utilizzo con applicazioni multimediali e di intrattenimento come Blender e sono in grado di eseguire le librerie open source dell’Intel oneAPI Rendering Toolkit.

Intel ha annunciato l’arrivo delle nuove schede Arc a partire dalla fine dell’anno. Le schede saranno supportate dai principali partner dell’ecosistema mobile e desktop di casa Intel. L’azienda fornirà un’anteprima delle nuove schede in occasione di SIGGRAPH, evento in programma fino al prossimo 11 di agosto per sviluppatori e creatori di contenuti. Per ulteriori dettagli sulle prestazioni e le potenzialità delle nuove Arc Pro serie A di Intel sarà necessario attendere i prossimi mesi.

Ricordiamo che la gamma di schede grafiche di Intel ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato nel corso della prima metà del 2022, partendo dai notebook ed arrivando rapidamente anche in ambiente desktop. La disponibilità è ancora limitata ma Intel ha ambiziosi molto elevate per la sua gamma di schede video che, nel corso dei prossimi anni, è destinata a registrare numerose novità per tutti i segmenti di mercato.

