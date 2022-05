Intel si prepara a lanciare le prime schede video ARC per PC desktop. Dopo il lancio delle prime GPU dedicate per notebook, infatti, l’azienda americana è ora pronta a rinnovare la sua gamma di prodotti con le prime tre schede video dedicate pensate per il settore dei PC desktop, sia per i pre-assemblati che per il mercato DIY. In cantiere ci sarebbero, secondo le prime indiscrezioni, tre diversi modelli. Le prime Intel ARC per desktop dovrebbero posizionarsi nella fascia media e in quella bassa del mercato, seguendo una strategia simile a quella messa in atto con le GPU per notebook. Ecco i dettagli:

Le prime schede video dedicate Intel ARC per PC desktop sul mercato entro la fine del primo semestre del 2022?

Le indiscrezioni lanciate oggi da Wccftech ci anticipano le tempistiche di lancio delle prime schede video Intel dedicate al settore dei PC desktop. Intel dovrebbe fare il suo debutto ufficiale sul mercato con tre nuove soluzioni. I modelli in questione saranno la Intel ARC A750, la Intel ARC A580 e la Intel ARC A380. Secondo le prime informazioni, le prime due schede dovrebbero arrivare sul mercato tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Per la A380, invece, dovrebbe essere necessario attendere il successivo mese di luglio. Per il momento, inoltre, Intel non avrebbe comunicato una data di embargo per le vendite. I partner dell’azienda hanno ricevuto indicazioni più generiche, con un periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno. Successivamente, Intel dovrebbe fissare un periodo di embargo preciso per ogni modello della sua nuova gamma desktop.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, la “top di gamma” A750 dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino di 350 dollari. Per la A580, invece, il listino dovrebbe attestarsi intorno ai 280 dollari. La A380, che rappresenterà una vera e propria proposta entry level per la gamma Intel ARC per desktop, sarà sul mercato con un prezzo consigliato di 150 dollari. Sarà necessario, in ogni caso, verificare se i prezzi indicati corrisponderanno ai prezzi effettivi delle nuove schede video di Intel.

Come avviene anche con le schede di AMD e NVIDIA, infatti, il prezzo reale è generalmente superiore rispetto a quello “consigliato” dal produttore. Tra qualche settimana, di certo, ne sapremo di più.

Quali saranno le prestazioni delle nuove schede Intel?

Le prime informazioni ci confermano che le prime tre proposte della gamma Intel ARC per desktop non saranno, di certo, delle soluzioni di fascia alta (come confermato anche dai prezzi). La A750, ad esempio, dovrebbe garantire prestazioni in linea con la NVIDIA RTX 3060. La proposta intermedia della nuova famiglia di GPU Intel, la A580, andrà a confrontarsi con la RTX 3050. Ancora più basilare sarà la A380. Questa terza scheda, infatti, punta ad entrare in confronto con la GTX 1650.

Anche in questo caso, sarà necessario verificare il prezzo reale delle singole schede video per avere un’idea precisa in merito alla reale convenienza delle soluzioni Intel. Per ritagliarsi spazio sul mercato, che oggi vede NVIDIA e AMD protagoniste assolute, Intel dovrà offrire un buon rapporto prestazioni/prezzo per le sue GPU dedicate per PC desktop. I primi tre modelli, inoltre, prepareranno il terreno al lancio di soluzioni di fascia alta, in arrivo nel corso del secondo semestre dell’anno.

Ricordiamo che le schede video Intel ARC possono contare sul nuovo sistema di upscaling IA, Xe Super Sampling (XeSS), che dovrebbe garantire prestazioni ottime nei giochi anche con le schede di fascia più bassa, seguendo l’esempio delle soluzioni simili realizzate da NVIDIA e AMD. Per un quadro completo sulle potenzialità delle nuove schede Intel sarà necessario, in ogni caso, attendere i

