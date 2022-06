Negli ultimi mesi Intel ha parlato molto delle sue imminenti schede grafiche dedicate per PC desktop. L’azienda ha mostrato un render della sua scheda grafica Arc Limited Edition a marzo e ha rivelato alcuni dettagli importanti sul prodotto, ma finora non lo ha mai mostrato realmente.

Ora Intel ha finalmente mostrato la sua scheda Arc Alchemist serie 700 alimentata dalla GPU ACM-G10 al torneo Intel Extreme Masters in Texas.

Intel mostra la scheda grafica desktop Arc Alchemist serie 700

La scheda video che Intel ha presentato all’IEM si chiama Intel Arc Limited Edition ed è stata immortalata e pubblicata su Twitter da Bryce_GfxDriverGuru.

Premettiamo che la scheda è basata sulla potente GPU Arc Alchemist nota come ACM-G10 e presenta fino a 32 core Xe (o 4096 stream processor), inoltre il processore grafico è abbinato a 16 GB di memoria GDDR6 e sono disponibili quattro DisplayPort e una porta HDMI, tuttavia non è noto se Arc Limited Edition sia basata sulla serie A770 o A780.

La scheda grafica utilizza un sistema di raffreddamento a doppia ventola a doppio slot e dispone di connettori di alimentazione PCIe ausiliari a otto pin e sei pin che possono fornire fino a 225 W di potenza in totale (oltre ai 75 W massimi forniti utilizzando uno slot PCIe x16), quindi la scheda assorbe meno energia rispetto alle soluzioni di punta di AMD e NVIDIA.

Intel Arc Limited Edition sarà venduta in quantità limitate, ma la società non ha ancora annunciato i prezzi consigliati, tuttavia i suoi modelli di punta A770/A780 sono destinati a competere con le schede Nvidia GeForce RTX 3070 o RTX 3080, pertanto dovranno avere un prezzo in grado di competere con questi prodotti.

Inoltre, dal momento che il prezzo delle schede grafiche si sta abbassando, più tempo Intel attenderà per immettere sul mercato le sue schede, più basso dovrà essere il loro prezzo di vendita per puntare a guadagnarsi una buona fetta del mercato delle GPU da gioco.

