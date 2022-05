Le schede grafiche Intel Arc più volte posticipate stanno affrontando vari problemi, tuttavia nella giornata di ieri l’azienda ha fornito maggiori dettagli sul programma di rilascio per le tanto attese GPU.

Con un nuovo post sul suo blog la società ha annunciato che prevede di optare per un rilascio scaglionato che darà la priorità ai costruttori di sistemi e agli OEM in Cina per le schede grafiche desktop, mentre i chip grafici per notebook sono attualmente esclusivi dei laptop Samsung in Corea del Sud, tuttavia Intel spera di espandersi presto ad altri produttori e mercati.

Intel afferma che sta lavorando con altri produttori quali Lenovo, Acer, HP e ASUS affinché rilascino i loro notebook le GPU Intel Arc 3 entry-level il prima possibile, mentre i laptop con le più potenti GPU Arc 5 e Arc 7 sono previsti per l’inizio dell’estate.

La società afferma di aver sperato che la disponibilità sarebbe stata più ampia, ma ha citato problematiche relative allo sviluppo del software e alla catena di approvvigionamento.

Per quanto riguarda gli ambienti desktop, Intel punta al secondo trimestre come finestra di rilascio approssimativa, specificando che le sue prime GPU desktop saranno le A3 entry-level che inizialmente saranno rese disponibili ai system builder e agli OEM cinesi, prima di diventare disponibili per tutti i produttori e come componente per l’assemblaggio di PC.

Intel prevede di rilasciare le sue più potenti schede desktop Arc A5 e A7 entro la fine dell’estate, anche in questo caso a partire dai system builder professionisti.

Intel Arc debutterà in Cina con le GPU meno potenti

Intel fornisce un paio di motivi per questo approccio scaglionato. Iniziando con i costruttori di sistemi l’azienda può concentrarsi sul far funzionare le sue GPU con un numero selezionato di altri componenti.

In secondo luogo il mercato cinese mostra apparentemente una forte domanda per questo tipo di GPU entry-level ed è fisicamente più vicino alle fabbriche che producono i componenti per le schede, fattore non trascurabile in un momento in cui i costi di trasporto si sono impennati.

Tuttavia con questa strategia le nascenti GPU di Intel potrebbero trovarsi ad affrontare una dura concorrenza da parte di NVIDIA, azienda particolarmente affermata nel settore che dovrebbe rilasciare una nuova serie di schede grafiche entro la fine dell’anno.

