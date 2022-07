In occasione della conferenza Alexa Live 2022, Amazon ha annunciato un gran numero di funzionalità dedicate agli sviluppatori di skill e di dispositivi compatibili con Alexa, al fine di creare una nuova generazione di esperienze per gli utenti.

Tra le novità presentate rientrano il supporto a Matter, una vasta raccolta di API e i nuovi kit di sviluppo software (SDK). Andiamo a scoprire, nel dettaglio, tutto ciò che Amazon ha presentato nel corso della conferenza.

Alexa Live 2022: ecco tutte le novità presentate da Amazon per gli sviluppatori

Partendo dal presupposto che Alexa è presente su centinaia di milioni di dispositivi abilitati, diffusi in tutto il mondo, come anticipato, in occasione della conferenza Alexa Live 2022, il gigante dell’e-commerce (e non solo) Amazon ha presentato tutta una serie di nuovi strumenti pensati per gli sviluppatori di skill e per i produttori di dispositivi compatibili con il proprio assistente vocale, asserendo che sviluppare per/con Alexa offre un’opportunità unica per interagire con i propri clienti quando questi sono a casa, sul luogo di lavoro e perfino quando sono in viaggio.

Amazon ha illustrato nel dettaglio tutte le nuove funzionalità, cercando di dimostrare agli sviluppatori i punti di forza dell’ecosistema e tutti i modi per potere sfruttare al massimo proprio l’interazione con i clienti finali, tanto sviluppando skill, ovvero quelle applicazioni con attivazione vocale che permettono di sfruttare funzionalità aggiuntive sul dispositivo che integra Alexa, quanto sviluppando direttamente dispositivi per la smart home.

A tal proposito, i produttori di dispositivi per la casa intelligente avranno ora nuovi modi per interagire con i clienti che sfruttano giornalmente oltre 300 milioni di dispositivi connessi ad Alexa (illuminazione intelligente, termostati, fotocamere, robot aspirapolvere, serrature smart e altro ancora); per loro, infatti, sono stati infatti presentati nuovi strumenti che aiuteranno a sviluppare esperienze più avvincenti e a sfruttare l’incredibile slancio in quest’area, attualmente in veloce evoluzione, grazie anche al supporto a Matter, ma ancora “lontana anni dalla nostra visione di ambiente domestico“, come sottolineato da Dave Limp, Vicepresidente Senior della sezione Dispositivi & Servizi di Amazon.

Gli sviluppatori di skill, invece, potranno imparare nuovi metodi per entrare a far parte delle abitudini quotidiane, ovvero delle routine, dei clienti: secondo i dati in possesso di Amazon, gli utenti che sfruttano le routine hanno un coinvolgimento quattro volte superiore e una fidelizzazione del 40% superiore rispetto ai clienti che, invece, non le sfruttano.

Dopo avere fatto un riassunto, per sommi capi, di quanto introdotto da Amazon, ecco, nel dettaglio, tutte le novità annunciate in occasione dell’Alexa Live 2022.

Novità per la casa intelligente: ecco il supporto a Matter

Uno degli annunci più importanti fatti in occasione dell’Alexa Live 2022 è quello relativo all’arrivo del supporto a Matter, il protocollo di interoperabilità per la casa intelligente, nato dagli sforzi congiunti delle più grandi realtà del settore, che verrà lanciato entro la fine dell’anno con svariati obiettivi, tra cui quello di rendere più facili interazione interoperabilità tra i vari dispositivi smart e quello di semplificare lo sviluppo di dispositivi, abbattendo svariate barriere di compatibilità. Il tutto avviene a distanza di circa 8 mesi dall’annuncio da parte dell’azienda, avvenuto lo scorso novembre, che i dispositivi Echo sarebbero stati presto resi compatibili con Matter.

Amazon, tuttavia, vuole andare oltre, unendo alle possibilità offerte da Matter, che già semplificherà la smart home, un ulteriore set di funzionalità, ancora più ricco e flessibile, per garantire a sviluppatori e produttori la possibilità di creare prodotti differenziati.

A tal scopo, oltre agli aggiornamenti relativi a Matter, il colosso dell’e-commerce ha annunciato il nuovo Alexa Ambient Home Dev Kit, una nuova raccolta di servizi ed API che cerca di unificare l’esperienza della casa intelligente; ad oggi sono state annunciate le prime cinque API che saranno incluse nel Kit:

API Home State

Ha l’obiettivo di aiutare i clienti ad aggiungere vari “stati” per la propria casa (a casa, vacanze, ora di cena, sonno) e di mantenere queste modalità sincronizzate tra Alexa e tutti i dispositivi e servizi compatibili. API di sicurezza

Estende le funzionalità di Alexa Guard alle app e ai servizi compatibili, sfruttando gli avvisi basati su eventi sonori (ad esempio emessi dai rilevatori di fumo) catturati direttamente dai dispositivi Amazon Echo. API per le credenziali

Vuole semplificare la configurazione dei dispositivi Matter, eliminando per i clienti la necessità di immettere manualmente le credenziali di rete. API per l’organizzazione di dispositivi e gruppi

Consente di sincronizzare automaticamente i nomi dei dispositivi e dei gruppi tra Alexa e le app compatibili, evitando ai clienti di dovere replicare i propri gruppi di dispositivi o stanze su più app per la casa intelligente. API per la configurazione semplice Multi-Admin per Matter

Si tratta di una API basata su cloud che consente ai clienti di aggiungere facilmente una app o un servizio per la smart home come amministratore aggiuntivo di Matter: in soldoni servirà a facilitare il processo di connessione dei dispositivi compatibili con questo protocollo di interoperabilità.

Un’altra novità è rappresentata dall’Alexa Connect Kit SDK for Matter, un nuovo pacchetto software che porta sui dispositivi che verranno resi compatibili con Matter i vantaggi dei servizi gestiti tramite l’Alexa Connect Kit, inclusi la connettività cloud e gli aggiornamenti OTA per la gestione del ciclo di vita del dispositivo. L’utilizzo di questo SDK, secondo Amazon, donerà ai propri clienti un’esperienza ancora più completa rispetto alla concorrenza, unendo, appunto, le potenzialità di sviluppo concesse da Alexa a Matter.

Amazon ha inoltre dichiarato l’espansione della FFS, ovvero la configurazione senza frustrazione (lett. Frustration-Free Setup), per i dispositivi di terze parti: questa novità verrà, inizialmente, resa compatibile con i dispositivi Matter per poi essere estesa a tutta un’altra serie di dispositivi.

Novità per i produttori di dispositivi compatibili con Alexa

Continuando nella disamina delle novità presentate, ci occupiamo ora degli sviluppi relativi all’Iniziativa di interoperabilità vocale per più assistenti vocali, insieme all’annuncio di nuovi strumenti per i produttori di dispositivi mirati ad una più facile creazione di esperienze clienti avvincenti e multimodali con Alexa. Nel dettaglio si tratta di tre novità:

Comandi universali per i dispositivi

Universal Device Commands (UDC) e Agent Transfers (ATs) sono funzionalità (cloud) future che consentiranno agli utenti di interagire con più servizi vocali sullo stesso dispositivo. In particolare, gli UDC consentiranno loro di pronunciare un comando utilizzando la parola di attivazione di qualsiasi servizio vocale compatibile, anche se esso non è stato originariamente utilizzato per avviare la richiesta. Gli AT, invece, serviranno ai servizi vocali per trasferire le richieste dei clienti ad altri servizi vocali, nel caso in cui essi non siano in grado di supportarle. Amazon punta ad implementare le funzionalità entro il prossimo anno.

In ottica di semplificazione, la nuova versione di questo SDK combina le pre-esistenti soluzioni Alexa Smart Screen SDK e AVS Device SDK in una unica, fornendo ai produttori di dispositivi gli strumenti fondamentali per creare esperienze vocali e multimodali Alexa avvincenti e coinvolgenti su più categorie di dispositivi.

Skullcandy e Native Voice hanno annunciato la futura funzionalità multi-assistente per le cuffie Push Active e Grind Series di Skullcandy. Si tratta di una novità specifica di un produttore che, però, merita di essere trattata. I clienti in possesso di queste cuffie, potranno contemporaneamente sfruttare i comandi vocali di Alexa e i comandi dedicati “Hey Skullcandy”: i primi potranno essere sfruttati per effettuare ricerche online (punteggi di un evento sportivo, aggiornamenti meteo, ricette); i secondi potranno essere sfruttati per regolare le impostazioni del dispositivo (rispondere a una chiamata, controllare il lettore multimediale). Non è, tuttavia, il primo caso di esperienza multi-assistente legata ad Alexa: tra gli altri, citiamo il Sonos Voice Control o l’NP1 di Pioneer.

Novità per gli sviluppatori di Skill per Alexa

L’ultimo gruppo di novità è quello relativo a creatori e sviluppatori di Skill per Alexa. In particolare, Amazon ha lanciato funzionalità che puntano ad aiutare creatori e sviluppatori su tre aree: a guidare la crescita del business, sviluppare esperienze cliente di alta qualità e accelerare il time-to-market.

Funzionalità per promuovere la crescita del business

L’obiettivo di questo gruppo di funzionalità e programmi è consentire agli sviluppatori di creare attività sostenibili con Alexa, aumentando la copertura e le potenziali entrate.

Skill Developer Accelerator Program (SDAP)

Si tratta di un programma che fornirà incentivi, il prossimo anno, per la creazione di Skill di alta qualità. In base al livello di entrate tramite In-Skill Purchasing (ISP), inoltre, il programma SDAP offre una maggiore quota di compartecipazione alle entrate.

È un nuovo modo per promuovere le Skill nelle schermate iniziali degli Echo Show: si tratta, sostanzialmente, di campagne promozionali per le Skill.

È un kit che consentirà agli sviluppatori di mostrare alcune routine predefinite, ai propri clienti, quando questi interagiscono con le Skill da loro sviluppate: anziché creare una routine da zero, gli utenti possono abilitare le routine predefinite attraverso un consenso vocale. La funzionalità è, attualmente, in anteprima per gli sviluppatori.

Consente ai clienti di collegare facilmente, tramite l’utilizzo della voce, gli account da applicazioni di terze parti ad Alexa: semplifica fortemente la procedura che prevedeva il passaggio dall’app Alexa per completare il collegamento di un account.

È costituito da una suite completa di funzionalità che consente di incorporare esperienze di acquisto all’interno delle Skill. I clienti possono scoprire, ricercare e acquistare prodotti pertinenti dall’interno di una Skill.

Dà la possibilità di impostare uno sconto sui prodotti In-Skill Purchase (ISP) e sulle Skill a pagamento tramite la Console per gli sviluppatori Alexa a tutti i clienti, per consentire, magari, di scontare una Skill per farne conoscere le potenzialità.

Funzionalità per sviluppare esperienze cliente di alta qualità

Questo gruppo di funzionalità è stato progettato per aiutare a sviluppare Skill che garantiscano ai propri clienti esperienze di altra qualità con Alexa.

Dialog Testing Tool API

Consente di creare set di test automatici per valutare i dialoghi prolungati (a botta e risposta). Lo strumento è in grado di gestire le variazioni nelle risposte delle Skill, dovute all’archiviazione casuale degli slot per l’Alexa Presentation Language for Audio (APLA) e aiuta a evitare che i test di integrazione falliscano in modo errato. Ora è possibile creare test di integrazione più intelligenti e specifici, grazie al supporto a modelli non lineari e naturali basati sulle conversazioni di Alexa.

Consente di definire le esperienze dei clienti nel controllo e trattamento di una Skill, aggiungendo istruzioni condizionali al codice della stessa,

Consente di creare facilmente un assistente vocale per la propria app, con funzionalità come ricerca, navigazione, informazioni e interazioni personalizzate (ad esempio per la prenotazione di un volo in un’app dedicata).

Sfruttano le tecniche all’avanguardia dell’IA conversazionale per rendere più facile, ai ristoranti, connettersi con i clienti e portare il cibo in tavola in modi nuovi e convenienti.

Si tratta di modelli che verranno visualizzati nello strumento di creazione quando un utente fa clic su “Crea risposta audio”. Con APL for Audio (APLA), lo sviluppatore può aggiungere alle proprie Skill le risposte audio di Alexa, altre voci, effetti sonori e musica.

Traduce in un’unica procedura guidata i vari passaggi per creare una risposta visiva per la propria Skill. Tutto ciò avviene in maniera automatica ed è adattabile a più dispositivi Alexa.

È una sorta di allenatore che aiuta nello sviluppo di Skill di alta qualità, con tanto di guida e feedback personalizzati. In questo caso viene sfruttato l’apprendimento automatico da migliaia di altre Skill di successo di Alexa, per identificare attributi comuni e generare consigli personalizzati per migliorare la qualità delle Skill. Negli Stati Uniti, la novità, è già disponibile.

È una vera e propria guida su come creare modelli APL ottimizzati per le prestazioni.

Aiuta a creare esperienze accessibili ai clienti non vedenti o con disabilità visive.

Aiuta a creare esperienze accessibili ai clienti non vedenti o con disabilità visive. Componenti delle Skill

Offrono esperienze pronte all’uso che uno sviluppatore può facilmente aggiungere alle proprie Skill sviluppate utilizzando le conversazioni di Alexa (AC, Alexa Conversation). Ogni componente è una raccolta di primitive di abilità, come dialoghi e intenti dell’interfaccia utente vocale, documenti Alexa Presentation Language (APL), codice della Skill, eccetera; questi possono essere importati in un pacchetto Skill pre-esistente.

Funzionalità per accelerare il time-to-market

L’obiettivo di questo ultima tranche di funzionalità è rendere la creazione di Skill per Alexa ancora più semplice, in modo da poter entrare più rapidamente nel mercato e coinvolgere milioni di clienti in tutto il mondo.

Rinnovato portale developer.amazon.com

Amazon ha rinnovato e migliorato l’esperienza della console per sviluppatori Alexa nel corso dell’anno con una serie continua di aggiornamenti, partendo da una nuova esperienza di ricerca con possibilità di ricercare su più siti.

Amazon ha rinnovato e migliorato l’esperienza della console per sviluppatori Alexa nel corso dell’anno con una serie continua di aggiornamenti, partendo da una nuova esperienza di ricerca con possibilità di ricercare su più siti. Laboratorio di apprendimento Alexa

Si tratta di una nuova risorsa, introdotta nel portale per sviluppatori, progettata specificamente per accelerare l’apprendimento degli sviluppatori che “impareranno strada facendo”, grazie all’opportunità di provare nuove funzionalità e al potere contare su una guida in tempo reale.

Si tratta di una nuova risorsa, introdotta nel portale per sviluppatori, progettata specificamente per accelerare l’apprendimento degli sviluppatori che “impareranno strada facendo”, grazie all’opportunità di provare nuove funzionalità e al potere contare su una guida in tempo reale. Esperienza unificata

L’esperienza unificata degli sviluppatori fornisce un set semplificato di concetti di base e primitive per creare esperienze di conversazione naturali, anche in caso di dialoghi prolungati. I creatori di Skill potranno sfruttare, in modo crescente, la grande capacità dell’IA attraverso un’esperienza di sviluppo progressiva e a catene di strumenti per creare un’ampia gamma di modelli di interazione.

L’esperienza unificata degli sviluppatori fornisce un set semplificato di concetti di base e primitive per creare esperienze di conversazione naturali, anche in caso di dialoghi prolungati. I creatori di Skill potranno sfruttare, in modo crescente, la grande capacità dell’IA attraverso un’esperienza di sviluppo progressiva e a catene di strumenti per creare un’ampia gamma di modelli di interazione. Code Sandbox

Fornisce una funzione “mostrami” per consentire agli sviluppatori di visualizzare e modificare esempi APL (temi, layout, stili) in tempo reale nei documenti tecnici APL, senza dovere uscire dalla pagina del documento tecnico.

In conclusione dell’intervento, Amazon ha sottolineato i propri investimenti nella ricerca per l’intelligenza artificiale nell’ambito delle conversazioni, per arricchire sempre più le esperienze degli utenti, mostrandosi curiosa di scoprire i modi con cui sviluppatori e produttori andranno a sfruttare tutti i nuovi strumenti messi a loro disposizione.

Per maggiori informazioni sulle novità presentate da Amazon in occasione dell’Alexa Live 2022, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata a quanto annunciato, presente sul blog per gli sviluppatori di Amazon.

