Tutto come previsto dai rumor: il prossimo 7 settembre si svolgerà il nuovo evento Apple che porterà al debutto gli iPhone 14 e le altre novità su cui la casa di Cupertino lavora da tempo. L’evento in questione si chiama “Far out.” e si svolgerà allo Steve Jobs Theater di Cupertino. Ecco tutti i dettagli relativi al nuovo evento Apple e quali saranno le novità che l’azienda porterà al debutto:

L’evento Apple è ufficiale: appuntamento al 7 settembre per i nuovi iPhone 14 e non solo

Come anticipato dalle indiscrezioni della scorsa settimana, il prossimo evento di presentazione di Apple si svolgerà il 7 settembre. La casa di Cupertino ha appena annunciato l’evento in via ufficiale. L’evento potrà essere seguito, naturalmente, in diretta streaming quando in Italia saranno le 19. Da notare, però, che l’evento non sarà solo virtuale ma vedrà la partecipazione di alcuni “invitati” (e di vari media internazionali).

Apple, come da tradizione, non ha rivelato alcun dettaglio in merito a quelle che saranno le novità al centro dell’evento del 7 settembre. Le tantissime indiscrezioni emerse online in queste ultime settimane, però, ci consentono di avere un quadro molto chiaro in merito a quali saranno i nuovi prodotti che l’azienda di Cupertino porterà al debutto. Molto probabilmente, però, non mancheranno le sorprese.

L’evento Far out. sarà l’occasione per Apple per presentare in via ufficiale i nuovi iPhone 14. La gamma continuerà ad essere composta da quattro varianti ma non comprenderà più la versione Mini, sostituita dall’inedito iPhone 14 Max con display da 6,7 pollici di diagonale. Confermatissimo il due “Pro” con iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici che diranno addio al notch per passare all’inedito doppio foro sul display, già ribattezzato “pillola”.

Da notare, inoltre, che, secondo i rumor di questi giorni, i nuovi iPhone 14 e 14 Max non potranno contare sul nuovo SoC Apple A16 Bionic ma continueranno ad utilizzare l’A15 Bionic utilizzato anche dalla gamma iPhone 13. Per i Pro, inoltre, dovrebbe arrivare un significativo upgrade del comparto fotografico con un nuovo sensore principale da 48 Megapixel e diverse altre novità. Anche in questo caso, le novità si concentreranno quasi esclusivamente sui Pro, almeno stando agli ultimi rumor.

Il nuovo evento di Apple non si concentrerà, però, solo sugli iPhone 14. In rampa di lancio, infatti, ci sono diverse novità anche per gli Apple Watch con nuovi modelli in arrivo per rinnovare la gamma. Apple dovrebbe presentare il nuovo Apple Watch Series 8, che potrebbe integrare anche una variante Pro destinata a diventare la nuova top di gamma. In arrivo potrebbe esserci anche un aggiornamento hardware per Apple Watch SE.

Il prossimo 7 di settembre potrebbe esserci il debutto anche di nuovi prodotti per la linea AirPods ed Apple potrebbe presentare varie novità legate ai servizi accessibili tramite iOS e watchOS. Le altre novità in arrivo per la gamma Apple dovrebbero trovare spazio in un secondo evento, in programma ad ottobre. Tale evento, infatti, si concentrerà sui nuovi Mac e sui nuovi iPad in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

