Luglio 2022 segna uno storico sorpasso nel panorama dell’intrattenimento domestico statunitense. Per la prima volta gli americani hanno trascorso in media più tempo guardando contenuti in streaming che via cavo sulle loro TV.

Secondo il rapporto della società di analisi dell’audience Nielsen, servizi in streaming come Netflix, YouTube e Hulu hanno conquistato il 34,8% del tempo trascorso dalle persone davanti alla TV, contro il 34,4% ottenuto dalla TV via cavo.

A luglio lo streaming conquista la maggior parte degli americani

La trasmissione televisiva via etere ha rappresentato il 21,6% e sommati i servizi televisivi tradizionali hanno battuto ancora lo streaming, tuttavia quest’ultimo ha guadagnato la maggiore percentuale per la prima volta negli USA.

Nielsen aggiunge che a luglio gli americani hanno guardato di meno la TV via cavo perché in quel periodo non venivano trasmessi molti eventi sportivi e si aspetta che con l’avvio delle stagioni degli sport nazionali la TV via cavo tornerà a essere la modalità di visione più utilizzata negli Stati Uniti.

Tuttavia le piattaforme di streaming come quelle di Apple e Amazon hanno lentamente acquisito i diritti per mostrare anche gli eventi sportivi e Disney ha preso in considerazione la possibilità di trasmettere in streaming ESPN, quindi la TV tradizionale sembra destinata a essere soppiantata.

Il rapporto sottolinea inoltre che luglio 2022 è stato uno dei mesi in cui gli americani hanno trascorso più tempo di sempre a guardare contenuti in streaming.

