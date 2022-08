La sfuggente PlayStation 5 torna disponibile per l’acquisto su Amazon, ma questa volta tramite invito, la modalità di acquisto già sperimentata dal colosso dell’e-commerce negli USA per garantire che il maggior numero possibile di clienti autentici possano acquistare questo articolo molto richiesto e con disponibilità limitate.

PS5 con Horizon Forbidden West disponibile su Amazon tramite invito

Sulla pagina prodotto di Amazon relativa alla console PS5 standard in bundle con il gioco Horizon Forbidden West non è presente il consueto pulsante per l’acquisto, bensì il pulsante per richiedere l’invito.

Successivamente Amazon verificherà che l’account che ha richiesto l’invito non sia collegato a bot o rivenditori che potrebbero speculare sull’articolo e se l’aspirante acquirente verrà effettivamente invitato riceverà un’e-mail con un link valido per 72 ore da utilizzare per completare l’acquisto.

Amazon specifica che i tempi di attesa per l’eventuale ricevimento dell’invito non sono prevedibili e che trattandosi di un articolo molto richiesto con disponibilità limitate l’azienda non sarà in grado di soddisfare tutte le richieste.

In pratica richiedendo l’invito l’acquirente interessato viene aggiunto alla coda di pretendenti interessati a mettere le mani su una PlayStation 5 che in questo caso è la versione con lettore Blu-Ray e il gioco Horizon Forbidden West in formato digitale incluso al prezzo complessivo di 559,99 euro.

Per richiedere l’invito per l’acquisto di PS5 Standard con Horizon Forbidden West è sufficiente utilizzare il link sottostante, dove potete controllare tutti i dettagli dell’offerta Amazon prima che le scorte si esauriscano.

Richiedi invito per l’acquisto su Amazon di PS5 Standard + Horizon Forbidden West al prezzo di 559,99