Con l’obiettivo di combattere il “bagarinaggio” di console di ultima generazione, Amazon introduce un nuovo sistema di vendita per Playstation 5 e Xbox Series X.

Il colosso dell’e-commerce intende contrastare chi specula sulla penuria di console acquistandole tramite sistemi automatizzati per rivenderle a un prezzo molto più alto rispetto a quello di listino.

Amazon lancia le vendite a invito per combattere gli affaristi di PS5 e Xbox Series X

I bagarini dei prodotti tech prosciugano le scorte di dispositivi con forte domanda e scarsa disponibilità per rivenderli a prezzi che arrivano anche al doppio del normale prezzo di vendita.

PS5 e Xbox Series X risultano ancora oggi molto difficili da reperire a causa della carenza di chip a livello globale. Per contrastare gli affaristi senza scrupoli Amazon introduce un sistema di vendita a invito per PS5 e Xbox Series X, ha rilevato TechCrunch.

Il nuovo sistema di vendita per queste console prevede un pulsante “Richiedi invito” per essere avvisati quando un nuovo lotto di Playstation 5 o Xbox Series X arriverà nei magazzini di Amazon che a quel punto invierà una email che informerà di avere 72 ore di tempo per completare l’acquisto.

Il sistema di vendita a invito per PS5 e Xbox Series X è stato lanciato negli Stati Uniti, tuttavia dovrebbe arrivare a breve anche in Italia, inoltre Sony e Microsoft introdurranno anche la vendita diretta delle console sugli loro store ufficiali.

Potrebbe interessarti: PlayStation Prime Day 2022, le migliori offerte in tempo reale