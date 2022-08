La proposta sulle criptovalute di Revolut, app fintech che vanta oltre 20 milioni di clienti, si arricchisce di ben 22 nuove unità, portando il totale dei token offerti oltre quota 80. Le new entry, le quali sono disponibili per gli utenti del Regno Unito e dell’Unione Europea, sono le seguenti: APECOIN, REQ, ETC, CLV, FORTH, AVAX, SAND, GALA, AXS, JASMY, ENS, DASH, FLOW, IMX, CRO, IDEX, REN, SPELL, PERP, BICO, COTI e MLN.

Prosegue quindi la strategia dell’azienda tesa a proporre una adeguata offerta di criptovalute, dai classici come Bitcoin ed Ethereum ai nuovi progetti che stanno attirando notevole attenzione da chi intende investire sugli asset virtuali anche in un momento non proprio esaltante come quello in cui si dibatte da svariati mesi il mercato crypto. Una tendenza che è diventata impetuosa nel corso dell’ultimo anno e mezzo, se si considera che Revolut ancora all’inizio del 2021 offriva soltanto 10 token.

Il trading di criptovalute con l’app Revolut prevede peraltro strumenti estremamente utili per cercare di attenuare il rischio connesso a questo genere di operazioni, grazie alla possibilità di impostare gli stop loss o gli order limit. Una modalità d’investimento la quale consente a chi la mette in atto di reggere alle continue oscillazioni le quali caratterizzano il mercato senza alcuna necessità di monitorare in continuazione la situazione e intercettare la formazione di un trend prima che possa provocare danni alle proprie finanze.

Altro servizio di notevole pregio, in ottica trading crypto, è poi quello rappresentato dal varo di una scuola di formazione in cui chi è intenzionato ad investire in asset digitali può incrementare il proprio bagaglio di conoscenze e aumentare le possibilità di ottenere i ritorni desiderati dal proprio denaro.

Non manca neanche una funzione di acquisto ricorrente, grazie al cui utilizzo diventa possibile una reale riduzione della volatilità connessa agli asset finanziari in generale. Una serie di servizi i quali hanno fatto breccia presso un numero sempre più elevato di utenti disseminati in ogni parte del globo, conquistati in particolare da facilità d’uso e alto livello prestazionale di Revolut.

Occorre peraltro sottolineare come se la funzione che consente gli investimenti in criptovaluta è disponibile per tutti i clienti, Revolut applica commissioni diverse più elevate a chi ha optato per il piano tariffario standard. Inoltre, se al momento è impossibile stabilire un collegamento tra i wallet esterni e quello messo a disposizione dall’azienda, nell’immediato futuro è prevista una modifica in grado di abilitare il passaggio in questione.

Revolut, anche in Italia l’app ha grande successo

Come abbiamo già ricordato, Revolut vanta oltre 20 milioni di clienti, a livello globale. Una crescita continua, quella dell’azienda, la quale sta assumendo proporzioni ancora più rilevanti in Italia, ove il numero degli utenti si attesta a 850mila unità. Per capire il successo tributato all’app nel Belpaese, basterà ricordare che nel nostro Paese la sua crescita è stata nell’ordine del 750% nel corso dell’ultimo triennio.

I motivi di questa grande affermazione sono da individuare nel grande dinamismo mostrato nel corso del tempo, con la continua integrazione di servizi estremamente utili, anche nella vita di tutti i giorni. Si pensi ad esempio all’integrazione della piattaforma nazionale PagoPA, grazie alla quale è possibile pagare tributi e imposte dovuti alla Pubblica Amministrazione e ad altri soggetti aderenti alla stessa, senza alcun versamento di commissioni.

Per chi invece è solito viaggiare in continuazione e ha sottoscritto un conto Premium o Metal, Revolut ha invece messo a disposizione i servizi assicurativi di viaggio proposti da Allianz Partners a partire dal mese di aprile di quest’anno.

Non meno rilevante la possibilità offerta a tutti i clienti dell’app disseminati lungo il territorio nazionale di poter passare i propri depositi a Revolut Bank, potendo contare sulla garanzia a protezione dei soldi depositati sul conto. Un passaggio reso estremamente semplice e rapido, in linea con tutti i servizi proposti da Revolut. Proprio la semplicità di utilizzo dell’app può in effetti essere considerata la caratteristica che sta consentendo all’azienda di crescere con ritmi elevatissimi, anche in Italia.

