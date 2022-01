Nata nel 2015 con un servizio di trasferimento e cambio di denaro nel Regno Unito, Revolut è oggi una “super app finanziaria” in grado di offrire ai suoi clienti la possibilità di gestire il proprio denaro in modo semplice e completo, grazie ad una vasta gamma di servizi online. Per i clienti Revolut Business, sia liberi professionisti che aziende di varia grandezza, c’è la possibilità di accedere a varie proposte per il conto corrente e per tutti gli strumenti di pagamento collegati.

Si parte da soluzioni completamente gratuite, senza alcun costo fisso, con la possibilità, per i clienti più esigenti, di accedere a piani d’abbonamento più completi e adatti ad una gestione dettagliata ed efficiente anche di realtà lavorative e aziendali particolarmente articolate, con Team di più persone, una vasta rete di clienti e fornitori e tante transizioni di cui tenere traccia.

Le proposte di Revolut Business rappresentano, quindi, la scelta giusta per varie realtà lavorative in cerca degli strumenti giusti per una gestione sempre più smart del denaro e dei flussi finanziari, in entrata ed in uscita. I piani d’abbonamento proposti dalla fintech sono flessibili, senza vincoli ed in grado di adattarsi alle esigenze della propria realtà aziendale, dalle più piccole alle più articolate.

L’obiettivo del Revolut per liberi professionisti e aziende è, in ultima analisi, quello di semplificare la gestione del denaro permettendo al Team di ridurre i tempi da dedicare all’amministrazione per massimizzare l’attenzione su quelle che sono le reali esigenze del proprio business. Analizzando, nel dettaglio, le proposte di Revolut Business è possibile verificare l’effettiva completezza e flessibilità dell’offerta della fintech ed avere un’idea più chiara sulle sue potenzialità.

Revolut Business per un libero professionista

Per i liberi professionisti in cerca di un conto corrente e di strumenti di pagamento da utilizzare nel corso della propria attività lavorativa, Revolut Business mette a disposizione diverse soluzioni da tenere d’occhio. C’è un piano gratuito a cui si affiancano alcuni piani in abbonamento con fatturazione mensile con costi e vantaggi crescenti. Il libero professionista che sceglie Revolut può aprire un conto corrente a proprio nome e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, con la possibilità di modificare o annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento.

L’offerta di Revolut per i liberi professionisti si articola in tre diverse opzioni:

FREE

PROFESSIONAL

ULTIMATE

FREE è la proposta base e gratuita di Revolut per liberi professionisti. Si tratta di un piano ideale per chi ha esigenze basilari o anche per chi vuole provare i servizi della fintech per il business. Questa versione del conto consente una completa gestione del conto, con la possibilità di aggiungere membri al proprio Team in base alle proprie necessità e senza limitazioni (al costo di 5 euro al mese per membro).

Già con la versione FREE è possibile accedere agli strumenti di gestione avanzata proposti da Revolut oltre che a tutti i principali servizi finanziari eseguendo pagamenti gratuiti verso gli altri conti Revolut ed avendo a disposizione un IBAN per i bonifici internazionali, in modo da poter ricevere pagamenti da qualsiasi parte del mondo. Con questa versione del conto è possibile accedere ai servizi di deposito e cambio in 28 valute diverse, risparmiando sul cambio valuta, alle carte aziendali ed anche alle carte virtuali per le spese online.

Per i liberi professionisti con esigenze finanziarie più articolate c’è il piano PROFESSIONAL che ha un costo di 7 euro al mese. Con questo piano è possibile accedere a 5 pagamenti internazionali gratuiti, 20 pagamenti locali gratuiti e sfruttare il tasso interbancario senza maggiorazione per cambi valute fino a 5 mila euro ogni mese. Con PROFESSIONAL, inoltre, il professionista, o un membro del suo Team (da aggiungere, senza limitazioni, al costo di 5 euro al mese) può accedere al canale di assistenza prioritaria 24/7 di Revolut con il Servizio Clienti sempre disponibile via chat.

A completare l’offerta di Revolut Business per i professionisti c’è il piano ULTIMATE con un costo di 25 euro al mese ed una carta di metallo inclusa gratuitamente. Questo piano incrementa i limiti fissati dal precedente portando a 10 mila i pagamenti internazionali gratuiti, a 100 i pagamenti locali gratuiti e a 10 mila euro l’importo mensile annuo delle transazioni senza maggiorazione rispetto al tasso interbancario.

Revolut Business per le aziende

Anche le aziende possono puntare sulle proposte di Revolut Business per semplificare la propria gestione finanziaria e concentrare tutte le proprie risorse sull’attività lavorativa principale, grazie ad un’amministrazione più semplice e smart, anche per le realtà più articolate ed i Team più numerosi. Anche in questo caso, i piani di Revolut Business tra cui scegliere sono diversi. Le opzioni a disposizione della clientela sono:

FREE

GROW

SCALE

Aprendo un account Revolut con il nome commerciale della propria azienda sarà possibile scegliere uno dei piani e, eventualmente, cambiarlo in qualsiasi momento per passare ad una soluzione più in linea con le esigenze finanziarie e amministrazione dell’azienda. FREE è, ancora una volta, il piano gratuito proposto da Revolut Business e, come visto per i liberi professionisti, garantisce l’accesso a tutti i servizi di gestione finanziaria di Revolut.

Anche in questo caso, per incrementare il numero di pagamenti internazionali e locali gratuiti, effettuare transazioni senza maggiorazioni rispetto al tasso interbancario e massimizzare le risorse a disposizione del proprio Team è possibile valutare i piani aggiuntivi. GROW ha un costo di 25 euro al mese mentre il piano più completo, SCALE, presenta un costo di 100 euro al mese.

A differenza di quanto avviene con i liberi professionisti, le aziende possono beneficiare di maggiore libertà nella scelta di Revolut Business. Per questa tipologia di clienti, infatti, Revolut riserva il piano ENTERPRISE. Tale piano prevede la massima personalizzazione del conto e di tutti gli strumenti di gestione collegati per adattarsi al 100% a quelle che sono le esigenze dell’azienda. Per accedere ad ENTERPRISE è possibile mettersi in contatto con i consulenti di Revolut per ottenere una valutazione precisa di costi e servizi disponibili.

Un ecosistema di servizi per i clienti Revolut Business

L’ecosistema di servizi finanziari di Revolut Business include una vasta gamma di strumenti da sfruttare per semplificare la gestione amministrativa dell’attività lavorativa. Si tratta di una serie di prodotti smart in grado di offrire tutte le risorse che potranno tornare utili nella gestione quotidiana di tutte le attività collegate al proprio business. A disposizione dei clienti ci sono strumenti avanzati come l’Approvazione del pagamento, per evitare errori di amministrazione, e i Pagamenti in blocco, per snellire al massimo le pratiche.

Il carattere internazionale del servizio proposto consente di fare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario e senza maggiorazioni, in relazione al piano attivato. Ci sono, inoltre, gli strumenti per la gestione avanzata delle carte di pagamento, sia fisiche che virtuali, con la possibilità di monitorare in tempo reale le spese. Per una gestione ancora più completa e smart di tutti gli aspetti finanziari ci sono le API Business che consentono un’integrazione con le applicazioni partner.

Per i clienti Revolut Business con un piano a pagamento, inoltre, c’è il programma Rewards che consente l’accesso a sconti e premi proposti da partner di Revolut che potranno tornare utili nello sviluppo del proprio business. Con il proprio conto sarà possibile accedere a tanti vantaggi esclusivi proposti da importanti realtà del mondo del web e dei servizi digitali (AWS, Fiverr, Snap Ads, Indeed, Shopify etc.) per rendere ancora più conveniente la scelta delle soluzioni proposte da Revolut Business.

