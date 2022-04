Pochi istanti fa Revolut, carta-conto molto nota e apprezzata — in Italia conta oltre 650 mila utenti — ha dato un annuncio molto importante: già a partire da questo mese, Allianz Partners sarà il fornitore di servizi assicurativi di viaggio, riservato ad alcune categorie di clienti.

La nota ufficiale recita testualmente: «A partire da aprile 2022, Allianz Partners fornirà i suoi servizi di assicurazione di viaggio ai clienti Revolut che detengono un conto Premium o Metal, inizialmente in 31 mercati dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito».

Questo nuovo importante annuncio arriva dopo che lo scorso febbraio Revolut aveva accolto anche i pagamenti PagoPA con commissioni azzerate.

Revolut e Allianz Partners: funzionamento dell’assicurazione

Il nuovo servizio di assicurazione di viaggio, come già evidenziato nella nota riportata, non è a disposizione di tutti i clienti Revolut, bensì soltanto di quelli titolari di un conto Premium o Metal. La novità interessa sia i nuovi che i già clienti e trova posto direttamente nell’app Revolut. Grazie alla menzionata nuova partnership stretta con Allianz Partners, i clienti assicurati saranno coperti per l’annullamento del viaggio e l’interruzione del viaggio in caso di malattia riconducibile a pandemia ed epidemia, compreso il COVID-19.

La nuova aggiunta non fa venir meno i vantaggi già precedentemente messi a disposizione dei clienti Revolut: «il pacchetto assicurativo fornito da Allianz Partners includerà anche i vantaggi di cui i clienti Revolut hanno goduto negli ultimi anni, come la protezione per le emergenze mediche all’estero, l’annullamento del viaggio, l’interruzione del viaggio, lo smarrimento o il ritardo del bagaglio e la copertura per gli sport invernali. I clienti beneficeranno inoltre di una hotline di assistenza medica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e di una serie di vantaggi aggiuntivi forniti da Allianz Partners. Il piano Premium fornirà copertura per bambini o persone a carico fino all’età di 17 anni e il piano Metal includerà una copertura estesa per responsabilità di viaggio e franchigia per noleggio auto».

Fintech e assicurazioni: collaborazioni sempre più forti

La comunicazione della rilevante partnership tra Revolut e Allianz Partners — che testimonia l’avvicinamento tra i mondi del fintech e delle assicurazioni — è stata ovviamente corredata da commenti delle parti.

In particolare, Balazs Gati, Global Head of Insurance di Revolut, ha dichiarato:

«L’offerta di un’assicurazione di viaggio con Allianz Partners darà un notevole impulso alla fiducia da parte dei clienti Revolut. La nostra super app finanziaria offre un’ampia gamma di servizi innovativi in-app oltre a quelli associati al settore bancario e finanziario, e l’assicurazione è una risorsa preziosa nel nostro portafoglio di prodotti. Revolut e Allianz Partners hanno la stessa missione: garantire la salute e il benessere dei clienti quando viaggiano, poiché l’accesso e i costi all’assistenza sanitaria non dovrebbero essere un limite per ottenere il supporto medico di cui hanno bisogno. Con questa partnership, i clienti Revolut riceveranno un piano assicurativo più ampio con protezione aggiuntiva, insieme a tutte le fantastiche funzionalità che hanno già amano».

Dall’altra parte, Genoveva Perez Lijo, Head of Global Client Segments di Allianz Partners, ha commentato:

«Allianz Partners è orgogliosa di supportare Revolut e i suoi clienti con servizi di protezione del viaggio completi e con una copertura estesa per la massima tranquillità e comodità. Questa partnership attesta le nostre forti capacità di sviluppare un programma assicurativo globale che copre numerosi paesi con lo stesso livello di protezione e qualità del servizio. Ci impegniamo ad accompagnare i nostri partner fintech e bancari digitali con soluzioni di protezione innovative che combinano alta tecnologia e human touch mentre miriamo a essere i partner preferiti per le nuove banche e fintech».

Per maggiori informazioni su questo nuovo servizio per Revolut Premium e Metal e per termini e condizioni, potete fare riferimento alla pagina ufficiale a questo link.

