Quella di oggi si sta rivelando una giornata piuttosto proficua sul fronte dei leak riguardanti nuovi wearable e, dopo Amazfit GTR 4 e GTS 4 visti questa mattina, tocca adesso al trio composto da Fitbit Sense 2, Fitbit Versa 4 e Fitbit Inspire 3, il cui design è stato completamente svelato da una ricca galleria di immagini di ottima qualità.

Fitbit Sense 2, Versa 4 e Inspire 3: il design visto nelle immagini

Sono dunque tre gli indossabili protagonisti di queste indiscrezioni, più precisamente i due smartwatch Fitbit Sense 2 e Fitbit Versa 4 e la smartband Fitbit Inspire 3. Mentre quest’ultimo è un nome completamente nuovo, i primi due erano già stati presi in esame sul finire del mese di luglio grazie alle prime foto dal vivo provenienti da enti di certificazione. Per tutti e tre, comunque, si tratta dei primi render stampa dall’aria praticamente ufficiale e la loro comparsa in rete è il frutto della collaborazione tra il noto leaker OnLeaks (Steve Hemmerstoffer) e 91mobiles.

Analizzando la composizione della futura line-up del brand ormai facente capo a Google, avremo davanti i successori di Fitbit Versa 3, Fitbit Sense e Fitbit Inspire 2, presentati ad agosto 2020 e arrivati in Italia nell’ottobre dello stesso anno. Il best-seller Fitbit Versa si rimetterà in gioco con il modello di quarta generazione, mentre Sense 2 sarà l’erede del primo smartwatch Android con ECG; infine, gli utenti meno esigenti e con un budget più limitato potranno guardare alla smartband Inspire 3.

Fitbit Sense 2

Fitbit Sense 2 adotterà un design piuttosto simile a quello della precedente generazione — un display di forma squadrata ma con angoli arrotondati e un frame laterale in metallo —, con la differenza subito visibile di un tasto fisico sul lato.

La diagonale dello schermo è ancora sconosciuta, mentre, per quanto riguarda la dotazione tecnica, si può partire dal ricordare che il modello di prima generazione offriva un sensore EDA per tracciare i livelli di stress, misurazione SpO2, monitoraggio del battito cardiaco, resistenza all’acqua a 50 metri, supporto agli assistenti vocali Google Assistant e Alexa ed ECG. Insomma, una dotazione da vero flagship e sicuramente il nuovo modello non vorrà essere da meno.

Visibile nelle immagini nelle tre colorazioni Gold, Graphite e Platinum, Fitbit Sense 2 potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino leggermente più alto rispetto ai 329,95 euro richiesti per il suo predecessore.

Fitbit Versa 4

Seguendo il posizionamento delle generazioni precedenti, Fitbit Versa 4 sarà un po’ meno costoso rispetto al modello appena descritto, ma altrettanto interessante. Dal punto di vista del design, ci saranno molti elementi di contatto, esattamente come era già accaduto con Versa 3 e Sense nel 2020: anche Fitbit Versa 4 avrà un frame in metallo con un tasto fisico laterale e un display di forma squadrata con angoli smussati.

Con Versa 3, Fitbit aveva confezionato un pacchetto niente male per il prezzo richiesto, con un display AMOLED, GPS integrato, supporto alle chiamate, funzioni di monitoraggio della salute, assistenti vocali e anche un’autonomia adeguata. Adesso il produttore sarà chiamato a rispettare gli stessi standard con Versa 4, di cui le immagini già trapelate ci hanno confermato che non sarà dotato né di ECG né di sensore per il rilevamento della temperatura corporea.

Insomma, viste le somiglianze e la dotazione tecnica rivista al ribasso insieme al prezzo di listino (Versa 3 costava 229,95 euro), lo si potrebbe quasi chiamare “Fitbit Sense 2 Lite”. In questo caso, i colori proposti saranno Graphite e Rose.

Fitbit Inspire 3

La serie Inspire comprende fitness tracker piuttosto ricchi di funzioni ma dal prezzo decisamente più contenuto — la Inspire 2 costava 99,95 euro al lancio — ed è esattamente la stessa ricetta che ci si aspetta di ritrovare sul nuovo modello. Purtroppo, della Fitbit Inspire 3 non sono ancora noti dettagli tecnici, tuttavia le immagini mostrano un design rinnovato: non più un cinturino staccato dal corpo del dispositivo, bensì più convenzionale. Tre le colorazioni ritratte: Yellow, Pink e Black.

Leggi anche: migliori smartband | migliori smartwatch con e senza Wear OS