Fitbit Sense, Versa 3 e Inspire 2 sono disponibili all’acquisto in Italia

In piena estate Fitbit, una delle più importanti realtà per quanto riguarda il settore dei wearable e in forze a Google da ormai diversi mesi, annunciava la nuova gamma di dispositivi indossabili per gli sportivi e non. Fitbit Versa 3, Fitbit Inspire 2 e Fitbit Sense, quest’oggi tutti e tre disponibili all’acquisto in Italia, rappresentano infatti tre prodotti differenti che hanno un obbiettivo comune: raccogliere alcuni dati importanti per permettere agli utenti di migliorare il proprio stile di vita.

Un trio di wearable pronti all’acquisto

Fitbit Sense, ad esempio, è uno smartwatch che non solo può tenere traccia dell’andamento del battito cardiaco, ma raccoglie ulteriori informazioni come ad esempio il grado di stress, rilevare sintomi iniziali di fibrillazione atriale e tanto altro. Fitbit Versa 3, invece, è la nuova versione del wearable finalmente dotata di modulo GPS e anche del supporto ad Assistente Google e Amazon Alexa, mentre Fitbit Inspire 2 è un piccolo e comodo fitness tracker pensato per misurare il battito cardiaco, gli allenamenti in corso e controllare le notifiche in arrivo.

Se avete quindi intenzione di tenere traccia dei vostri allenamenti o semplicemente delle calorie bruciate, della qualità del sonno e del movimento svolto durante il giorno, potete acquistare tutti i e tre i nuovi wearable di Fitbit ai seguenti link: