Mentre la Commissione Europea indaga sull’acquisizione di Fitbit da parte di Google, il produttore californiano sforna tre nuovi dispositivi indossabili, dedicati agli sportivi così come ai semplici appassionati di fitness o di attività all’aria aperta.

Ecco dunque una nuova smartband, Fitbit Inspire 2, e ben due smartwatch, una novità assoluta, Fitbit Sense, e un ritorno, Fitbit Versa 3. Scopriamo dunque caratteristiche, prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti.

Fitbit Sense

Fitbit Sense è prima di tutto uno smartwatch pensato per aiutare l’utente a prendersi cura del proprio corpo, con numerose funzioni dedicate alla salute e un design sostanzialmente identico alla serie Fitbit Versa.

A differenza della maggior parte degli indossabili, che si limita a rilevare il battito cardiaco, Fitbit Sense dispone di una serie di sensori particolarmente evoluti che consentono di raccogliere numerose informazioni dal nostro corpo. Si parte dal sensore di attività elettrodermica, che aiuta a rilevare il livello di stress e, attraverso una serie di strumenti, fornisce un approccio olistico per gestire lo stress e l’umore, al fine di migliorare la qualità della vita.

Non manca ovviamente la possibilità di misurare il battito cardiaco, con un ECG che può rilevare segnali precoci di fibrillazione atriale, indicando anche eventuali fluttuazioni pericolose della frequenza cardiaca. Anche la temperatura corporea, un dato molto importante durante questa pandemia, viene rilevato ed è possibile conoscere in tempo reale eventuali variazioni, che potrebbero essere il primo sintomo di qualche infezione.

Fitbit Sense dispone di uno schermo AMOLED, con sensore di luce ambientale integrato per regolare automaticamente la luminosità del display e fornire sempre la massima visibilità. È possibile attivare la funzione always on per avere sempre tutte le informazioni in vista, anche se questo andrà a incidere sull’autonomia, che in condizioni normali permette di utilizzare lo smartwatch per circa una settimana prima di ricaricarlo.

Non manca il ricevitore GPS, per tracciare le attività all’aria aperta, con la possibilità di selezionare una delle oltre venti modalità a disposizione per ottenere statistiche in tempo reale sui propri allenamenti. Grazie a Google Assistant e Alexa, integrati nello smartwatch, è possibile utilizzare i comandi vocali per impostare promemoria, ricevere informazioni sul meteo e sulle news più recenti, controllare i dispositivi della casa intelligente e molto altro.

Completa la dotazione tecnica la certificazione che permette di utilizzare Fitbit Sense fino a 50 metri sott’acqua, consentendovi di utilizzarlo in piscina, sotto la doccia o in mare, senza temere di rovinarlo. Molto utile anche la misurazione SpO2, che permette, anche tramite quadranti dedicati, di conoscere sempre il livello di ossigeno nel sangue., così come il supporto a Fitbit Pay per i pagamenti in mobilità.

Fitbit Sense sarà disponibile in Europa a fine settembre nelle colorazioni carbon/graphite e lunar white/soft gold al prezzo di 329,95 euro.

Fitbit Versa 3

La principale novità di Fitbit Versa 3 rispetto al predecessore è l’aggiunta del ricevitore GPS integrato, assente in Versa 2, una soluzione che sarà apprezzata dagli sportivi. Altra novità è rappresentata dalla presenza, oltre che di Alexa, anche di Google Assistant, per migliorare i controlli vocali e le attività che possono essere completate senza toccare lo smartphone.

È inoltre possibile rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch, una funzione presente solo in pochi modelli in commercio. Per il resto non ci sono grosse novità rispetto a Fitbit Versa 2, con circa 6 giorni di autonomia, oltre venti modalità di allenamento, tracciamento del sonno, guida alla respirazione, notifiche dallo smartphone, modalità always-on, riproduzione musicale con i brani memorizzati direttamente nello smartwatch e numerosi dati legati al fitness, come il conteggio delle calorie o i piani saliti.

Non manca infine il supporto a Fitbit Pay per i pagamenti in mobilità senza dover utilizzare carte di credito o smartphone. Fitbit Versa 3 sarà disponibile sui mercati europei a fine settembre nelle colorazioni black/black, pink clay/soft gold e midnight/soft gold al prezzo di 229,95 euro.

Fitbit Inspire 2

Se invece di uno smartwatch volete qualcosa di meno ingombrante e meno impegnativo, ecco Fitbit Inspire 2, la nuova smartphone che riprende il design del modello originale ma diventa ancora più completa. Abbiamo la misurazione del battito cardiaco in tempo reale, con la possibilità di identificare le zone cardio, il riconoscimento di oltre venti diverse attività fisiche o i promemoria per i più sedentari.

La resistenza alle immersioni permette di utilizzare la smartband in piscina o sotto la doccia, è possibile seguire le indicazioni per migliorare la propria respirazione e, attraverso il GPS dello smartphone, tracciare in tempo reale la propria posizione.

Come tutte le migliori smartband sono visibili le notifiche provenienti dalli smartphone, i dati relativi al sonno, con le varie fasi e gli eventuali problemi rilevati. Per l’utenza femminile è possibile tracciare il ciclo mestruale e registrare eventuali sintomi a esso legati. E con l’acquisto di Fitbit Inspire 2 gli utenti riceveranno un abbonamento di prova per un anno a Fitbit Premium, per scoprire le tante funzioni esclusive riservate agli utenti premium.

Fitbit Inspire 2 arriverà in Europa a fine settembre, nelle colorazioni black, lunar white e desert rose al prezzo di 99,95 euro.